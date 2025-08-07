Reponen tomas domiciliarias y mejoran agua potable en El Dorado

El Sistema Descentralizado de Agua Potable y Alcantarillado (Sideapa) lleva a cabo la reposición de 78 tomas domiciliarias en la colonia El Dorado.

Francisco Escalera Tostado, director del Sideapa, explicó que estos trabajos forman parte del programa permanente de rehabilitación de tomas domiciliarias, el cual se ha ejecutado a lo largo de la administración en colonias donde las instalaciones son obsoletas y ya no garantizan un suministro adecuado del vital líquido. Señaló que esta obra registra ya un avance del 85 por ciento.

En esta ocasión, los beneficiarios, entre ellos vecinos de la calle Benito Díaz, autorizaron, mediante un comité ciudadano, la apertura de banquetas y zanjas para permitir la conexión de 410 metros de manguera de 4 pulgadas, con el fin de llevar a cabo el cambio de las 78 tomas, beneficiando directamente al mismo número de viviendas.

Escalera Tostado reconoció que, si bien los trabajos pueden generar molestias temporales para algunos colonos, estas acciones son necesarias para asegurar un mejor servicio. Por ello, pidió la comprensión y el respaldo de la ciudadanía, recordando que el objetivo es dotar de agua potable en mayor cantidad y con mejor calidad a las familias del sector.

“Pedimos la comprensión de los vecinos. Sabemos que las obras pueden resultar incómodas, pero son intervenciones necesarias y de gran beneficio para las familias de esta colonia”, concluyó el funcionario.