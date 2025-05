Repensar el espacio desde la maternidad

Las ciudades han sido históricamente organizadas en función del tránsito, la economía y los horarios laborales. Sin embargo, existe otra dimensión de la vida urbana que casi siempre se pasa por alto: el cuidado. Actividades como llevar a un bebé al centro de salud, acompañar a niños y niñas a la escuela o atender a una persona mayor forman parte del día a día de muchas personas, pero rara vez se consideran en el diseño de los espacios públicos.

En México, las mujeres (especialmente las madres) asumen la mayor parte del trabajo de cuidado, lo cual tiene implicaciones directas en su manera de habitar y transitar la ciudad.

De acuerdo con la Encuesta Nacional para el Sistema de Cuidados (ENASIC, 2025), el 75.1% de quienes realizan labores de cuidado son mujeres.

Este trabajo no remunerado limita no solo su participación en el mercado laboral, sino también su movilidad, autonomía y acceso a espacios públicos. Además, el 87.6% de las mujeres de entre 15 y 60 años que viven con hijos menores de edad son las principales responsables de su cuidado (ENOE,2025), y el 59% de las madres mexicanas no tienen empleo remunerado, dedicando en promedio 37.9 horas semanales a tareas domésticas y de cuidado (ENASIC,2025).

En Torreón, según el Censo de Población y Vivienda llevado a cabo por el INEGI en el año 2020, hay más de 206 mil mujeres de 12 años o más, de las cuales más de 111 mil son madres, y cerca de 80 mil combinan la maternidad con el trabajo remunerado.

La lógica del cuidado

Estos datos evidencian que una parte significativa de la población femenina vive la ciudad desde las lógicas del cuidado, organizando sus recorridos, tiempos y decisiones cotidianas en función de hijas, hijos y personas dependientes.

Sin embargo, esta experiencia (común para miles de mujeres) no siempre es tomada en cuenta al momento de planear servicios, movilidad o espacios públicos.

Las necesidades espaciales de una mujer que materna no solo responden a su comodidad o seguridad, sino también al bienestar de quienes están a su cargo.

La falta de lugares adecuados para lactar o cambiar de pañal a un bebé, la búsqueda de áreas seguras e integrales para la recreación infantil y espacios comunitarios que promuevan la interacción y el apoyo mutuo son algunas de las preocupaciones más comunes.

Madres trabajadoras relatan que sus trayectos diarios implican múltiples paradas antes de llegar al trabajo, lo cual es importante contemplar en la toma de decisiones de modelos de movilidad urbana.

Contar con entornos que faciliten la movilidad con carriola como banquetas continuas, iluminación adecuada y pasos accesibles, puede marcar una gran diferencia en la vida diaria de quienes se encargan del cuidado. Diseñar ciudades que consideren estas necesidades, contribuye a que más familias puedan transitar con seguridad, comodidad y confianza.

Incorporar a la niñez como parte activa del espacio público y reconocer la diversidad de experiencias de cuidado permite imaginar entornos más inclusivos y atentos a la vida cotidiana.

Pensar la ciudad desde la maternidad

Por eso, en el marco del Día de las Madres, resulta fundamental replantear cómo organizamos nuestras ciudades y qué tipo de vida cotidiana favorecen.

Pensar la ciudad desde la maternidad no implica centrarse únicamente en las madres, sino ampliar la mirada hacia todas las personas que cuidan, reconociendo sus formas de habitar, moverse e interactuar.

Esta perspectiva nos invita a poner el cuidado en el centro del diseño urbano, no para crear espacios exclusivos, sino para construir entornos más seguros, accesibles y confortables para todas y todos

. Una ciudad que cuida promueve barrios caminables, con servicios cercanos, áreas verdes, espacios de encuentro y equipamientos que acompañen las tareas del día a día.

Diseñar desde el cuidado es también hacerlo con conciencia social y ambiental: es una oportunidad para construir ciudades más humanas, justas y resilientes (CIDEU, 2021).

Herramientas de planeación

Ante este contexto, el IMPLAN Torreón ha promovido herramientas de planeación como los usos de suelo mixtos, la densificación equilibrada y una visión urbana más compacta, que pueden sentar las bases para entornos más accesibles y conectados.

Estas estrategias urbanas abren oportunidades para acercar servicios, acortar distancias y facilitar la vida cotidiana de quienes cuidan, especialmente madres y personas responsables de infancias

. Pensar la ciudad desde estas necesidades puede fortalecer la equidad y mejorar la calidad de vida para toda la comunidad.

Por Mtra. Olga Daniela Sánchez Valles

Responsable de Regeneración Urbana en Implan

