Renovación del Poder Judicial en Coahuila fortalece la legalidad: Subsecretario de Gobierno

La reciente transformación del Poder Judicial de Coahuila marca un avance significativo en el fortalecimiento del Estado de Derecho y demuestra la confianza de la ciudadanía en las instituciones locales, afirmó el Subsecretario General de Gobierno y Comunicación Institucional, Diego Rodríguez Canales.

De acuerdo con el funcionario, este proceso, que concluyó con la toma de protesta de nuevos jueces y magistrados, se llevó a cabo como parte de la armonización con la reforma federal sobre la elección judicial, y representa una apuesta por una justicia más cercana, transparente y democrática.

“El Poder Judicial es uno de los pilares fundamentales del estado. Su renovación no solo garantiza la legalidad y el orden, sino que impulsa también la seguridad y el desarrollo económico que caracterizan a Coahuila”, sostuvo Rodríguez Canales.

El Subsecretario destacó que una estructura judicial sólida es clave para generar condiciones de estabilidad y confianza, tanto para la ciudadanía como para el sector productivo.

“La certeza legal atrae inversiones, mejora los salarios y tiene un impacto directo en la calidad de vida de las familias coahuilenses”, explicó.

Rodríguez Canales también enfatizó que esta renovación tiene un efecto tangible en la vida cotidiana, al permitir una justicia más accesible y eficiente.

“La justicia debe sentirse en la calle, en los barrios, en las colonias. Esa justicia cotidiana, la que responde a las necesidades reales de la gente, es la que estamos buscando consolidar”, expresó.

Uno de los aspectos más relevantes del nuevo modelo es que los nuevos integrantes del Poder Judicial fueron designados mediante voto popular, lo cual representa, dijo, un avance hacia una justicia más democrática y con mayor legitimidad social.