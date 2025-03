Rendirse no está en la mira para Alma Lee Chibli, participante del Maratón Lala

Una grave lesión en el tobillo en septiembre del 2023, le impidió el año pasado a Alma Lee Chibli, tomar parte en su trigésimo Maratón Internacional Lala. Este domingo, por fin podrá cumplirlo.

Y es que la entusiasta deportista, física y mentalmente está preparada para recorrer los 42.195 kilómetros. Su familia, piedra angular para que participe en la prueba de fondo, también está lista para apoyarla.

“Me dolió mucho no haberlo corrido el año pasado”, confesó la maratonista, quien fue de las primeras participantes en asistir a la Feria Deportiva, en el sótano del estacionamiento de conocido centro comercial, para recoger su número oficial de la Gran Fiesta Lagunera.

Junto a su amiga Emma Saldaña, quien corrió la primera edición del Maratón Lala, a finales de los 80’s, visitaron los diferentes stands ubicados, además de recoger el resto de su paquete de participación, como lo es el chip y la playera oficial.

“Luego del accidente, no era recomendable correr, para evitar una cirugía con todo y clavos, así que regreso. No estoy al cien por ciento como otras veces, pero eso no impide que mi ánimo decaiga y no lo corra, no importa el tiempo que realice”, señaló.

Alma reconoció, que para ella, el Maratón Lala es como su casa, al participar casi siempre, por lo que está muy contenta de haberlo podido realizar, además de agradecer a los organizadores y sobre todo, con la gente de la Laguna que la apoya en cada kilómetro.

De su preparación comentó: “Soy independiente, entreno sola, corro a veces con algunas amigas que me ayudan, pero yo tengo mis técnicas y métodos, voy aumentando mis distancias gradualmente. Mi preparación es todo el año, no dejo de hacer ejercicio”.

Y es que Lee Chibli, participo en todos los triatlones que pueda, por lo que el nadar y rodar en bicicleta, es algo constante, además de añadir sus rutinas de gimnasio “Corro carreras de 21 y 10 K, abajo ya no vale la pena ensuciar el short”, dijo en tono de broma.

Al realizar diferentes ejercicios todo el año, es un entrenamiento de toda la vida. Acumula en sus piernas, 29 edición del Maratón Lala y uno más en Boston, cuando por el 2004 logró calificar, para una de las pruebas más icónicas del mundo.

Su mejor tiempo fue un año antes, en el 2003, con un registro de 3 horas y 42 minutos, arribando al Bosque Venustiano Carranza en gran forma, donde fue recibida por sus familiares, amistades y seres queridos.

DESDE CASA

El empresario lagunero Antonio Lee, su padre, fue quien la animó para comenzar a correr en los asfaltos de la región. Incluso, la inscribió en su primera carrera, una de 10 kilómetros alrededor del Campestre Torreón y Torreón Jardín, justo en la recta final del actual trayecto del Maratón Internacional Lala.

“Corre el Maratón Lala porqué es el local, donde tengo más oportunidad de correrlo, mi papá siempre está en cada edición, me apoya. Pero esto es un trabajo en equipo, mi marido siempre me alienta también, me siguen, me llevan cosas que necesito, que hacen falta, un sobre de carbohidrato, un pedazo de plátano, lo que sea.

También por otro lado, Alma confesó que tuvo la oportunidad de competir en varios medios Iron Man, uno en California y otro en Austin, Texas… “puedo asegurar que un maratón es más pesado. En Triatlón y el Iron Man, cambias de posición, de ejercicio, a diferencia de cada kilómetro que cuesta y pesa”.

A diferencia de correr en Estados Unidos, la competencia de 42.195 kilómetros en la Comarca Lagunera, es un recorrido que se facilita por lo plano, el no modificar tanto la altimetría desde la línea de salida hasta la META. “Cuando me preparaba para Boston que fue retador, quise hacer distancia de 30 kilómetros en el Maratón Lala, pero ya me dí cuenta que en el 32 iba bien y le seguí, así que llegué a Boston con poco descanso, pero fue una grata experiencia”.

Lee Chibli está consciente, que la prueba del domingo es una de las mejores, por el entorno que se vive, de poder continuar los últimos kilómetros con el ánimo de la gente que sale a aplaudir y apoyar, sobre todo con la famosa pared en los últimos kilómetros. “Vamos a seguir hasta que la salud nos lo permita”, adelantó, ya que semanas atrás pensó que el domingo sería su último Maratón Lala, pero no está preparada para dejarlo de buenas a primeras. “Pensaba dejar de correr maratones.

Dije que era lo último, pero el ambiente y entorno hace cambiar de parecer. Un hijo que radica fuera de la Comarca vendría ya que sería la despedida, pero pues lo dejamos para mejor ocasión”.