Deportes Santos Laguna Selección Mexicana US Open Guillermo Ochoa Emilio Fernando Alonso

US Open

Renata Zarazúa es eliminada en la segunda ronda del US Open

La francesa venció a la mexicana y avanzó a la tercera ronda del Grand Slam

Renata Zarazúa es eliminada en la segunda ronda del US Open

Renata Zarazúa es eliminada en la segunda ronda del US Open

EL UNIVERSAL

La tenista Diane Parry apagó el sueño mexicano. 

En un duelo lleno de intensidad en el US Open (6-2, 2-6 y 7-6), venció a Renata Zarazúa y firmó uno de los mejores resultados de su carrera, al avanzar por segunda vez a la tercera ronda del último Grand Slam del año.

Después de más de 2 horas y media de juego y a pesar de enfrentar a una rival respaldada por una multitud ruidosa, la francesa de 1.70 metros se mantuvo firme y logró imponerse en los momentos clave.

Parry comenzó con fuerza. Aunque Zarazúa logró quebrarle el saque al inicio, la tenista francesa de 27 años respondió de inmediato con su versión más agresiva.

Encadenó 10 puntos seguidos, remontó el marcador hasta ponerse 4-2 y terminó llevándose la primera manga con un claro 6-2.

La cancha 5 del USTA Billie Jean King National Tennis Center, a más de 4 mil 300 kilómetros de la Ciudad de México, se convirtió en un verdadero hogar para la mexicana.


Gritos de "¡Vamos Renata!", "¡México, México!" y la clásica "ola" envolvieron el ambiente, alimentando la ilusión de la remontada. Zarazúa sacó a relucir su carácter luchador, el mismo que le permitió volver tras tres cirugías de rodilla, y con tres quiebres se llevó el parcial 6-2, forzando un tercer set.


Pero en el capítulo final, Parry -número 107 del ranking mundial- ajustó su estrategia. Apostó por un juego profundo y más paciente ante una Zarazúa que intentaba mantener la presión. Bien plantada en la pista, la mexicana movió a su oponente de lado a lado, provocando errores no forzados.


Finalmente, en una definición agónica vía tie break, Parry se impuso y destruyó el sueño de Renata de clasificar por primera vez a la tercera ronda de un Major.


Ahora, Parry enfrentará a la ucraniana Marta Kostyuk, número 28 del mundo, con la confianza renovada y el objetivo claro de seguir haciendo historia en Nueva York.




               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Deportes

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: US Open Renata Zarazúa

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Deportes
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Renata Zarazúa es eliminada en la segunda ronda del US Open


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2409987

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx