'Rehabilitaré el campo de San Fernando', afirma Susy Torrecillas

Susy Torrecillas cerró filas con los deportistas para continuar impulsando todo el deporte y respaldarlos en sus proyectos.

Susy Torrecillas cerró filas con los deportistas para continuar impulsando todo el deporte y respaldarlos en sus proyectos.

DIANA GONZÁLEZ

Durante un encuentro con mil 800 personas de diferentes disciplinas deportivas, Susy Torrecillas, candidata a alcaldesa por la alianza de la "Unidad y Grandeza", además de reiterar el compromiso de la adquisición de un nuevo camión, se comprometió a ofrecer el servicio de rehabilitación física, así como brindar el apoyo a todas las disciplinas para sus torneos foráneos, y de rehabilitar el campo San Fernando.

En este importante encuentro con equipos y de representantes de por los menos trece disciplinas deportivas, la aspirante del PRI y PAN cerró filas para continuar impulsando todo el deporte a fin de respaldarlos en sus proyectos y torneos nacionales, estatales y regionales.

Al mismo tiempo, la candidata a priista reconoció el nivel del deporte con que se cuenta en Lerdo, de ahí que una vez que gane el triunfo del proceso electoral constitucional a efectuarse el primero de junio, dijo que será una gran impulsora de todas las disciplinas, a fin de que sigan poniendo en alto el nombre de Lerdo a nivel nacional, estatal y regional.

Por ello, los exhortó a los padres de familia y deportistas con la mayoría de edad, a que este primero de junio voten por Susy Torrecillas, que encabeza la alianza en común del PRI y PAN, a fin de cumplir cada uno de los compromisos en bien del deporte.

Teniendo como lugar de encuentro el campo de béisbol San Fernando, la aspirante a alcaldesa explicó que este inmueble será rehabilitado para que se desarrollen y organicen competencia de alto nivel; de ahí que en estos momentos la actual administración municipal ya realizara trabajos de mejoras de los sanitarios.

"Este campo de San Fernando, será rehabilitado y mejorado como se realizó con los campo México 98, hoy Polideportivo de Lerdo, por lo que consideró de importante el apoyo con sus votos de los deportistas y sus familias para alzarse con la victoria de la jornada electoral constitucional", precisó.

