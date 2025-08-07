Nacional Claudia Sheinbaum Violencia Tamaulipas Desaparecidos Claudia Pavlovich SAT

Regulación a bebidas energéticas, entre prioridades legislativas: Monreal

El coordinador de la bancada morenista destacó que unas están en el Senado, ya en dictamen y otras en la Cámara de Diputados

EL SIGLO

Este jueves, el senador Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena en el Senado compartió las prioridades legislativas para este periodo. 

Monreal aseguró que tiene reuniones frecuentes con la presidenta Claudia Sheinbaum, luego que esta mañana la mandataria compartiera que no han acudido a Palacio Nacional por estar de vacaciones, pero esperaba ver también a Adán Augusto en los siguientes días.

El coordinador de la bancada morenista destacó que unas están en el Senado, ya en dictamen y otras en la Cámara de Diputados, como la de extorsión, que presentó Sheinbaum hace unas semanas y ya fue aprobada en la Comisión de Puntos Constitucionales. 

"Faltaría la Ley Aduanera, que es otra de las cosas que está planteando la presidenta y faltarían otras leyes, por ejemplo la de bebidas energizantes, que estarían dentro de la ley de Salud". El diputado declaró que se aprovechara la modificación a la Ley General de Salud en materia de vapeadores y cigarrillos electrónicos, para hacer una revisión más amplia a toda la Ley General de Salud. 

A finales de julio, Monreal compartió en redes sociales que debido a los riesgos de las bebidas energéticas se restringirá el consumo de este tipo a niñas, niños y adolescentes. 


El morenista destacó que la iniciativa fue turnada a la Comisión de Salud desde el pasado 9 de julio. Entre las bebidas que recibirían la restricción son aquellas no alcohólicas que contienen cafeína, taurina, glucuronolactona, guaraná, ginseng, vitaminas del grupo B u otros ingredientes estimulantes, según el Canal del Congreso.


               
               


               

               
               

               
               
               
