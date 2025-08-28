Finanzas CNBV CANACINTRA Inflación

Regreso a clases

Regreso a clases impulsa la economía en Torreón

Papelerías, tiendas de uniformes y tecnología registran un repunte del 10%, con derrama económica que podría superar los 300 millones de pesos

FABIOLA P. CANEDO

Las mochilas vuelven a colgarse en los hombros, los estantes de papelerías se vacían y los comercios de Torreón celebran, el regreso a clases ha traído consigo un notable repunte en las ventas, con un crecimiento estimado del 10% respecto al año pasado.

Fidel Villanueva Tarín, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Torreón, confirmó que la derrama económica podría superar los 300 millones de pesos.

“Es una dinámica que ya se ha vuelto tradición. Cada padre de familia invierte en sus hijos, y eso se refleja directamente en el movimiento comercial. Las ventas van creciendo, como cada año, pero esta vez con más fuerza”, expresó.

Papelerías, zapaterías, tiendas de uniformes y tecnología están viviendo su mejor momento. Y no solo por los estudiantes de educación básica, el presidente de Canaco destacó que el gasto de quienes regresan a universidades también influye, ya que muchos adquieren laptops, tabletas y otros dispositivos que elevan el ticket promedio.

“Si consideramos ese segmento, es muy probable que superemos los 300 millones. Hay entusiasmo, hay movimiento, y eso nos dice que vamos por buen camino”, añadió.


Los centros comerciales y negocios locales han reportado mayor afluencia, especialmente durante los fines de semana. Las familias recorren pasillos con listas escolares en mano, buscando calidad y buen precio. El ambiente es de actividad constante, con comerciantes optimistas y consumidores decididos.


Villanueva Tarín subrayó que este comportamiento refleja una recuperación económica sostenida y confianza en el comercio local.


“Vamos por encima del promedio del año pasado. Es una buena señal para todos: para los negocios, para las familias y para la ciudad”, concluyó.


Con este impulso, Torreón se prepara para cerrar la temporada escolar con cifras positivas y una energía que contagia a todos los sectores.


               
               


               

               
               

               
               
               
Escrito en: Regreso a clases Economía local comercio Torreón

               


