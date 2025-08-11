Regreso a clases con ahorro: comercios locales ofrecerán hasta 50% de descuento

Torreón CONAGUA Transporte público UJED IMSS

FABIOLA P. CANEDO

Con el inicio del ciclo escolar a la vuelta de la esquina, el regreso a clases representa un reto económico para miles de familias mexicanas. Ante esta realidad, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), en coordinación con la Cámara de Comercio, ha puesto en marcha una iniciativa social que busca aliviar el bolsillo de los padres de familia, las Ferias de Regreso a Clases 2025.

Del 15 al 31 de agosto, más de 50 establecimientos en Torreón, Gómez Palacio y Saltillo participarán en estas ferias bajo la modalidad comercial. Esto significa que los descuentos y promociones se ofrecerán directamente en los locales de los comerciantes, quienes estarán debidamente identificados con un distintivo oficial que los acredita como parte del programa.

Galio Vega Abrego, delegado de Profeco en Coahuila, detalló que los productos en oferta incluyen ropa escolar, mochilas, calzado, papelería y libros, con descuentos que alcanzan hasta el 50%. Esta medida busca no solo fomentar el consumo responsable, sino también apoyar a los comercios locales en una temporada clave.

Además de los descuentos, Profeco ofrecerá servicios gratuitos como consulta médica, cortes de cabello y expedición de actas de nacimiento a bajo costo. También se brindarán asesorías jurídicas y talleres de Tecnologías Domésticas, fortaleciendo el enfoque integral de apoyo a las familias.

Profeco pone a disposición de los consumidores la herramienta “Quién es Quién en los Precios”, que monitorea los costos de 689 productos escolares. Esta plataforma permite comparar precios y tomar decisiones informadas, evitando gastos innecesarios.


Consulta los establecimientos participantes en www.gob.mx/profeco/documentos/feria-de-regreso-a-clases2025?state=published


Paralelamente, del 4 al 31 de agosto, se llevará a cabo el operativo “Regreso a Clases 2025”. Personal del Departamento de Verificación y Defensa de la Confianza realizará inspecciones en giros comerciales relacionados con el regreso a clases, verificando que se cumpla con la Ley Federal de Protección al Consumidor y las Normas Oficiales Mexicanas.


En caso de detectar irregularidades que afecten la salud, seguridad o economía de los consumidores, se podrán aplicar sanciones como inmovilizaciones o suspensiones parciales de comercialización.


Profeco invita a los consumidores a realizar compras informadas, comparar precios, exigir sus derechos y conservar sus comprobantes. Para dudas, quejas o asesorías, están disponibles el Teléfono del Consumidor 800 468 8722, los números locales 871 712 6409, 871 712 7473 y 871 711 26406, así como sus redes sociales de X en @AtencionProfeco y @Profeco, y en Facebook en ProfecoOficial.


               
               


               

               
               

               
               
               
