Regresan a empresario terreno invadido por ex alcalde Roberto Piña

El exalcalde de Frontera, Roberto Piña Anaya, fue obligado a devolver a su propietario un predio que invadió cuando era presidente municipal.

Adicionalmente deberá pagar un millón de pesos por daños ocasionados en el terreno invadido durante su administración como presidente municipal, advirtió Eugenio Williamson Yribarren, propietario del terreno.

El terreno, propiedad de la familia de Williamson, fue devuelto el pasado fin de semana, después de que autoridades confirmaron la legalidad de su documentación.

De acuerdo con el afectado, Piña ordenó la invasión en noviembre de 2023 cuando aún era alcalde, respaldado por personal municipal. Acompañado por el entonces director de Obras Públicas destruyó cercas y utilizó maquinaria.

Los daños provocados incluyen afectaciones a la barda perimetral, desmontes innecesarios y destrucción de infraestructura. “Se calcula en un millón de pesos la reparación total”, señaló Williamson.

Reclamo legal contra exalcalde de Frontera

El empresario recordó que la invasión se efectuó sin títulos de propiedad que respaldaran al exedil. “No hubo despojo porque la justicia nos dio la razón”, expresó.

Añadió que la devolución del terreno comprueba el delito cometido. “Ahora falta que Piña pague por lo menos el millón de pesos o enfrente prisión”, sentenció.

Williamson enfatizó que no busca únicamente reparación económica, sino también sanciones legales. “Hubo daño moral y material. No voy a ceder hasta ver justicia”, advirtió públicamente.

El proceso legal continúa abierto y se espera que el Ministerio Público dé seguimiento. La exigencia es que se cumpla el procedimiento sin privilegios políticos ni protección.

“No merece estar en cargos públicos”

Williamson sostuvo que figuras como Piña Amaya, de filiación morenista, no deberían ocupar puestos de gobierno. “Utilizan la autoridad para robar y amedrentar a la ciudadanía”, acusó en entrevista.

El afectado reiteró que la exigencia es clara: reparación de daños y aplicación de la ley. “No quiero acuerdos, quiero justicia, y la justicia ya comenzó”.

Con el terreno recuperado, el siguiente paso será la reparación de los daños. “La devolución fue un triunfo legal, ahora falta el resarcimiento económico”, concluyó Williamson.