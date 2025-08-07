Región Centro y Carbonífera se perfilan como polos de inversión: Secretario de Economía

El Gobierno del Estado de Coahuila continúa fortaleciendo su política de atracción de inversiones con una apuesta clara por el desarrollo regional; así lo afirmó el Secretario de Economía, Luis Olivares Martínez.

El funcionario señaló que las regiones Centro y Carbonífera están próximas a ser oficialmente reconocidas como Polos del Desarrollo Económico para el Bienestar, lo que abrirá la puerta a incentivos fiscales y condiciones favorables para nuevas empresas.

“Coahuila sigue trabajando en conjunto con el sector empresarial. Las compañías instaladas cuentan con todo el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas y su equipo, y estamos generando las condiciones para que más inversiones lleguen al estado”, aseguró el funcionario.

Según explicó Olivares Martínez, las dos regiones ya cuentan con la autorización del Gobierno Federal, y el anuncio oficial podría realizarse en septiembre. Esta medida busca estimular el crecimiento económico y la generación de empleo en zonas estratégicas del estado.

Los futuros polos ofrecerán incentivos fiscales clave, como la exención de impuestos federales por la importación de maquinaria, lo que representa una ventaja significativa para compañías que buscan instalarse o expandirse en México.

“Todavía no se han detallado todos los beneficios, pero está claro que los estímulos serán un gran atractivo, sobre todo para empresas manufactureras e industriales”, comentó.

El Secretario destacó que ya hay proyectos en marcha en la Región Centro, incluyendo dos plantas de capital coreano; una de ellas, ya anunciada, generará alrededor de 700 empleos, mientras que la segunda, con características similares, será presentada próximamente.

Estas inversiones forman parte de una estrategia integral de descentralización del desarrollo industrial, con la cual se busca diversificar las zonas de crecimiento económico más allá de las áreas tradicionalmente industrializadas del estado, añadió.

“Estos polos de desarrollo serán un activo muy fuerte para cerrar negociaciones con empresas interesadas en instalarse en Coahuila. La infraestructura proyectada y los incentivos son factores clave”, destacó.