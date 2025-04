Regidores de San Pedro dicen que 'números no cuadran'; se reportaron gastos en obras que no se hicieron

Regidores de oposición del Cabildo de San Pedro, manifestaron que “no cuadran”, los gastos de las obras reportadas en la cuenta pública del mes de febrero con los trabajos que “en papel” se hicieron, ya que afirmaron que los proyectos no existen, no obstante, se erogó 1 millón 257 mil 737 pesos, además cuestionaron los montos tan elevados que se asignan en otros rubros.

Se trata de la rehabilitación de la Plazuela que se construyó en honor al profesor Ladislao Covantes, en donde de acuerdo al informe financiero se designaron 866 mil 651 pesos y la rehabilitación de Centro de Residuos Sólidos en donde se aplicaron 391 mil 086 pesos . También se cuestionó el gasto tan elevado en auditorias, pues se destinó 60 mil pesos y 80 mil para otras asesorías, los 374 mil pesos para gastos del orden social y 620 mil pesos en materiales y suministros.

Fue durante la sesión ordinaria del mes de marzo, en donde los regidores de oposición expusieron las presuntas irregularidades en el gasto público.

Patricia Grado Falcón repartió unas fotografías sus compañeros del Cabildo y manifestó que en la reunión de la Comisión de Hacienda les presentaron el gasto que habían tenido en en febrero y en lo referente a obra fue 1 millón 9 mil 527 pesos, sin embargo, en la sesión de Comisión de Obras Públicas, el monto reportado como pagado era de 1 millón 256 mil pesos, por lo que había una diferencia de 246 mil 743 pesos.

Manifestó que para ella lo relevante era que se les dijo que se pagó 866 mil 651 pesos en la remodelación y embellecimiento de la Plaza Covantes, pero en imágenes era claro que no había nada:

“No se removió ni una piedra, no hay nada en ese sentido, y ya se pagó para la primera etapa de la remodelación y la verdad es que es muy, muy serio porque ya se pagó el recurso. Los invito a cualquiera que vayamos y veamos que no hay ningún movimiento. En ese sentido”.

Mencionó que el otro concepto en la cuenta pública es la rehabilitación del Centro de Residuos Sólidos, pero pidió a su compañero Jesús Milán que explicara, ya que dijo él tenía más conocimiento y este manifestó que, de igual forma asistió a la Comisión de Hacienda y le cuestionó al tesorero Sergio Amsel Puentes y al director de obras públicas José Carlos Romero, sobre la obra de la plaza, ya que al acudir al paseo público observó que solo se hicieron los andadores, pero la obra no pudo representar un gasto de 866 mil pesos y la respuesta del director de obras fue que, la cantidad era porque se había hecho un proyecto para ver si era viable el proyecto y para ver otros temas.

“Yo creo que es absurdo que mandemos a hacer un proyecto para una plaza que ya se pagó en una primera etapa y vamos a proyectar andadores en otros andadores. No creo que 866 mil pesos les cueste el proyecto y si queremos saber qué es lo que está pasando con esas obras y los expedientes”.

Jesús Milán, dijo que en lo que respecta a la rehabilitación del Relleno Sanitario también se dieron a la tarea de revisar la obra y se percataron que solo se hizo una sobreelevación en la capa ya existente, la cual costó 391 mil pesos, por lo que dijo;

“la verdad no dan los números, no sé cómo están asignando las obras o cómo las están aplicando o quién las está aplicando y no se trata de venir a criticar, sino que el recurso es poco para el municipio, por lo que se deben aplicar en cosas esenciales”.

El regidor independiente Julio Corpús, manifestó que, también había acudido a la plaza, pero no tuvo la precaución de tomar foto o vídeo y se percató que solo se había construido los andadores con concreto estampado y como no era ingeniero especialista, por lo tanto no conocía de obras consultó a alguien y le dijo que podría costar algunos 135 mil pesos, por lo que también “no le cuadraban los números”.

“Esto no corresponde a los dineros en obras públicas de un proyecto de esta naturaleza, si se va a gastar esa cantidad para hacer un proyecto, pues entonces debería de crearse un Departamento de Proyectos y saldría más barato”.

Agregó que, también al revisar el informe se dio cuenta que se sigue pagando auditorias y son alrededor de 60 mil pesos, por lo que le gustaría saber quién audita y quién se le audita, si es una un despacho o una persona, asimismo en el rubro de otras asesorías se pagan 87 mil pesos, por lo que también le gustaría saber quién asesoraran y a quién asesora.

En el rubro de mantenimiento y rehabilitación de obras dijo que se gastaron 1 millón 109 mil pesos, por lo que también solicitó que se le aclarara qué obras están realizando y si corresponden a la actual administración o a la anterior.

Explicó que, también se dio cuenta al tercer mes del año han llegado recursos del Ramo 33 por el orden de los 59 millones 493 pesos, por lo que también pidió que estar presentes en las obras a realizar, para saber e informar a la ciudadanía, ya que ellos como regidores debían cuidar el dinero de los ciudadanos.

En tanto que, la regidora María Araceli González consideró que había otros gastos demasiado altos, por ejemplo, en el rubro de materiales y suministros son casi 620 mil pesos y gastos del orden social son 374 mil pesos, por lo que le gustaría saber qué ayudas o qué apoyos están dando para que se gasten esa cantidad.

Finalmente, la cuenta pública del mes de febrero se aprobó con 13 votos a favor, los cuatro regidores en contra y hubo una abstención.