Regidores aprueban apoyo económico de 2 mdp a la Feria de Torreón

Regidores aprobaron por voto mayoritario que se otorgue un apoyo de dos millones de pesos a la Feria de Torreón, además de un convenio de colaboración para programas de asistencia social con el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) estatal.

El primer regidor y presidente de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, Luis Jorge Cuerda Serna informó que con ello se da una respuesta a la solicitud de Gerardo Arturo Bejarano Amador, presidente del comité organizador de la Feria de Torreón.

Resaltó que cada año se da este apoyo como una contraprestación, considerando que el Club Rotario lleva a cabo diversos programas de ayuda social, como la canalización de pacientes que requieren cirugías de corazón abierto, atención al cáncer de mama y de próstata.

Además, se les otorgó un estímulo equivalente a 800 mil pesos que tienen pendiente de impuesto predial, a través de certificados de promoción fiscal (Ceprofis).

Sobre este punto, la regidora del partido Morena, Zazil Pacheco y la síndica de minoría, María del Socorro Aguilera votaron en contra.

En otro asunto, los ediles votaron de forma unánime la solicitud de Alejandro Rafael Cepeda Valdés, director general del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia y Protección de Derechos del Estado de Coahuila, relativo a la celebración de un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Torreón, y el DIF Estatal, con el objetivo de fortalecer programas de asistencia social, en coordinación entre los tres órdenes de gobierno.

Ambos asuntos serán turnados para su análisis, discusión y en su caso aprobación, en la próxima sesión de Cabildo.

La Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública es encabezada por el regidor Luis Jorge Cuerda Serna, mientras que la Comisión de Desarrollo Integral de la Familia, por la regidora Karla Liliana Centeno, las cuales sesionaron el día de ayer para analizar y aprobar dichas solicitudes.