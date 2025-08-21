Torreón Torreón PENSIÓN MUJERES BIENESTAR CANACINTRA Ayuntamiento de Torreón UAdeC

Feria de Torreón

Regidores aprueban apoyo económico de 2 mdp a la Feria de Torreón

Cada año se da este apoyo como una contraprestación, considerando que el Club Rotario lleva a cabo diversos programas de ayuda social

Regidores aprueban apoyo económico de 2 mdp a la Feria de Torreón

Regidores aprueban apoyo económico de 2 mdp a la Feria de Torreón

MA. ELENA HOLGUÍN

Regidores aprobaron por voto mayoritario que se otorgue un apoyo de dos millones de pesos a la Feria de Torreón, además de un convenio de colaboración para programas de asistencia social con el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) estatal.

El primer regidor y presidente de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, Luis Jorge Cuerda Serna informó que con ello se da una respuesta a la solicitud de Gerardo Arturo Bejarano Amador, presidente del comité organizador de la Feria de Torreón.

Resaltó que cada año se da este apoyo como una contraprestación, considerando que el Club Rotario lleva a cabo diversos programas de ayuda social, como la canalización de pacientes que requieren cirugías de corazón abierto, atención al cáncer de mama y de próstata.

Además, se les otorgó un estímulo equivalente a 800 mil pesos que tienen pendiente de impuesto predial, a través de certificados de promoción fiscal (Ceprofis).

Sobre este punto, la regidora del partido Morena, Zazil Pacheco y la síndica de minoría, María del Socorro Aguilera votaron en contra.


En otro asunto, los ediles votaron de forma unánime la solicitud de Alejandro Rafael Cepeda Valdés, director general del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia y Protección de Derechos del Estado de Coahuila, relativo a la celebración de un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Torreón, y el DIF Estatal, con el objetivo de fortalecer programas de asistencia social, en coordinación entre los tres órdenes de gobierno.


Ambos asuntos serán turnados para su análisis, discusión y en su caso aprobación, en la próxima sesión de Cabildo.


La Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública es encabezada por el regidor Luis Jorge Cuerda Serna, mientras que la Comisión de Desarrollo Integral de la Familia, por la regidora Karla Liliana Centeno, las cuales sesionaron el día de ayer para analizar y aprobar dichas solicitudes.


               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Torreón

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: Feria de Torreón

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
               

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Torreón
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Regidores aprueban apoyo económico de 2 mdp a la Feria de Torreón


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2407979

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx