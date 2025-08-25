Torreón Pensión Mujeres Bienestar Cabildo de Torreón peñoles Tecnificación del riego Torreón

Cabildo de Torreón

Regidor de oposición acusa a Ganem de censura y dice que pedirá nulidad de pasada sesión

Regidor de oposición acusa a Ganem de censura y dice que pedirá nulidad de pasada sesión

Regidor de oposición acusa a Ganem de censura y dice que pedirá nulidad de pasada sesión

MARIA ELENA HOLGUIN

El regidor del PT, Luis Ortiz Zorrilla informó que solicitará la nulidad de la pasada sesión ordinaria de Cabildo, al señalar que el Secretario del Ayuntamiento, José Elías Ganem Guerrero se excedió en sus funciones, además de que se pretendió censurar a ediles de oposición y no se entregaron a tiempo anexos de algunos de los puntos aprobados.

Según indicó, el Artículo 25 del Reglamento Interior del Ayuntamiento es muy específico, en cuanto a que el Secretario del Ayuntamiento no tiene la facultad para intervenir en las sesiones, hacer alusiones personales ni mucho menos pretender dar consejos a los integrantes el cuerpo edilicio.

Lo anterior, debido a que en la sesión ordinaria que se llevó a cabo el viernes pasado, Ganem Guerrero aconsejó a quienes habían pedido la palabra, entre ellos el regidor Ortiz Zorrilla, que se apegaran al tema a tratar.

Por otra parte, el edil acusó a Ganem de actos de censura, luego de que al entablar una discusión, ordenó al subsecretario, Luis Mendoza que hablara con los de Informática para que le silenciaran el micrófono y ya no se siguiera escuchando su intervención “lo que es señal de prepotencia al querer callar a un regidor”.

“Es un tema de agresión personal, todos los regidores tenemos el derecho de hablar y sobre todo, llevar la preocupación de la ciudadanía a las sesiones; además, habría qué recordarle cuáles son sus funciones, que como secretario son pasar lista, anotar los acuerdos, determinar el quorum legal de las sesiones y emitir los acuerdos que ahí se tomen”, indicó.


Luis Ortiz consideró preocupante estos hechos, ya que no es la primera vez que ocurren, pues en otra sesión virtual intentó quitarle el uso de la voz a este mismo regidor.


En la sesión del pasado viernes, el Cabildo debatió sobre la solicitud para emitir la convocatoria para designar al nuevo titular de la Contraloría Municipal, hecho sobre el cual se pronunciaron varios ediles; al respecto, el edil del PT indicó que es válida la preocupación que ahí se expuso, pues insistió en que la dicha convocatoria no dará el tiempo suficiente para que la ciudadanía pueda registrar perfiles o postularse.



               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Torreón

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: Cabildo de Torreón ayuntamiento de torreón

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
               

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Torreón
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Regidor de oposición acusa a Ganem de censura y dice que pedirá nulidad de pasada sesión


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2409132

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx