Regidor de oposición acusa a Ganem de censura y dice que pedirá nulidad de pasada sesión

El regidor del PT, Luis Ortiz Zorrilla informó que solicitará la nulidad de la pasada sesión ordinaria de Cabildo, al señalar que el Secretario del Ayuntamiento, José Elías Ganem Guerrero se excedió en sus funciones, además de que se pretendió censurar a ediles de oposición y no se entregaron a tiempo anexos de algunos de los puntos aprobados.

Según indicó, el Artículo 25 del Reglamento Interior del Ayuntamiento es muy específico, en cuanto a que el Secretario del Ayuntamiento no tiene la facultad para intervenir en las sesiones, hacer alusiones personales ni mucho menos pretender dar consejos a los integrantes el cuerpo edilicio.

Lo anterior, debido a que en la sesión ordinaria que se llevó a cabo el viernes pasado, Ganem Guerrero aconsejó a quienes habían pedido la palabra, entre ellos el regidor Ortiz Zorrilla, que se apegaran al tema a tratar.

Por otra parte, el edil acusó a Ganem de actos de censura, luego de que al entablar una discusión, ordenó al subsecretario, Luis Mendoza que hablara con los de Informática para que le silenciaran el micrófono y ya no se siguiera escuchando su intervención “lo que es señal de prepotencia al querer callar a un regidor”.

“Es un tema de agresión personal, todos los regidores tenemos el derecho de hablar y sobre todo, llevar la preocupación de la ciudadanía a las sesiones; además, habría qué recordarle cuáles son sus funciones, que como secretario son pasar lista, anotar los acuerdos, determinar el quorum legal de las sesiones y emitir los acuerdos que ahí se tomen”, indicó.

Luis Ortiz consideró preocupante estos hechos, ya que no es la primera vez que ocurren, pues en otra sesión virtual intentó quitarle el uso de la voz a este mismo regidor.

En la sesión del pasado viernes, el Cabildo debatió sobre la solicitud para emitir la convocatoria para designar al nuevo titular de la Contraloría Municipal, hecho sobre el cual se pronunciaron varios ediles; al respecto, el edil del PT indicó que es válida la preocupación que ahí se expuso, pues insistió en que la dicha convocatoria no dará el tiempo suficiente para que la ciudadanía pueda registrar perfiles o postularse.