Regidor de Morena exige disculpa para director de Sideapa

En la sesión de Cabildo del pasado jueves, el regidor de Morena, Armando Navarro, llamó ‘lambiscones’ a los regidores que integran el Cabildo en pleno. En la misma sesión exigió a su vez una disculpa de parte de El Siglo de Torreón para el director del Sideapa, por haber publicado información referente a la deuda pública de este organismo.

El regidor de Morena, Armando Navarro, tomó la palabra ante el Cabildo en pleno para leer un posicionamiento donde mezcló indiscriminadamente dos contenidos distintos publicados en El Siglo de Torreón: Una nota periodística y también una columna.

“Si el comentario lapidario del influyente diario es infundado, lo menos que debe hacer es ofrecer una disculpa al director del Sideapa, Francisco Escalera Tostado”, exigió el regidor de Morena, Armando Navarro.

Al respecto, el regidor del PRI, Gabino Guerrero, consideró que el Cabildo no era un “buzón de quejas y sugerencias”. El secretario del Ayuntamiento, José Ángel Mascorro Muñoz, pidió se abordaran asuntos de competencia del Municipio: “Sea breve por favor”.

El regidor priísta, José Efrén Peña del Río, dijo que Navarro no leyó las entrevistas que en seguimiento hizo El Siglo: “Me llama la atención que no lee el artículo al que hace referencia en El Siglo de Torreón y que ese mismo jueves, se le hizo ya una entrevista al director del Sideapa.

¿Por qué no hace mención de eso?”, señaló el regidor, quien destacó que la información está disponible porque hay transparencia.

El regidor Navarro respondió que estaba salvando la integridad del director y de la presidenta: “Escuchen por favor, se van de ‘lambiscones’ y no ponen atención”.

Este comentario provocó risas de algunos de los integrantes del Cabildo, pero también la molestia de otros, razón por la que el secretario del Ayuntamiento, José Ángel Mascorro Muñoz, le solicitó conducirse con respeto. Navarro se disculpó, pero siguió insistiendo en que se ofrecen datos infundados referentes a la deuda de Sideapa.

El regidor panista, Uvaldo Nájera, intervino: “¡Pero qué necesidad!, Perdónenme, vamos a un tema más importante, porque primero ataca y luego justifica, entonces ¿Qué credibilidad hay? No sé qué proceda secretario, porque eso de lambiscones a mí no me parece.

Yo le puedo decir infinidad de insultos, pero mi educación no me lo permite”.

Al término de la sesión de Cabildo, la regidora Lupita Hermosillo señaló que era una falta de respeto lo que hacía el regidor al Cabildo: “No me parece que se desvíe cada 8 días con alguna cuestión que no viene al caso y el señor regularmente lo hace de manera muy ofensiva y muy altanera”, aseguró.

EXIGE DISCULPA DE EL SIGLO

El regidor tomó la palabra ante el Cabildo en pleno para leer un posicionamiento donde en resumen, señala que El Siglo de Torreón había manejado una nota “volada”, referente a la deuda pública de Sideapa. En el argot periodístico, una “nota volada” se refiere a una información que se publica como si fuera cierta, pero que en realidad es falsa, inventada o no verificada.

El Siglo de Torreón informó ya en varias ocasiones con datos duros exactos, el monto de la deuda pública del Sideapa, puesto que, de rigor, se cuenta con la documentación financiera comprobatoria y correspondiente a este tipo de publicaciones, misma que en este caso está al alcance del público en general . Dichos documentos ya fueron, incluso, publicados en un espacio de tres cuartos de página el pasado sábado 12 de julio y también han sido publicados varias veces por Sideapa.

El Siglo de Torreón no se hace responsable del desconocimiento que los regidores tengan respecto a las finanzas públicas, mismas que también se presentan periódicamente al Comité Técnico del Sideapa.

Los regidores tienen la facilidad, a diferencia del ciudadano común, de además poder tener una línea de comunicación directa con los jefes de Departamento y con los directores municipales para esclarecer sus dudas.

El compromiso de El Siglo de Torreón es con la veracidad de la información que se presenta a los lectores, no con los intereses particulares o la agenda de quienes forman parte de los diferentes partidos políticos, o en su caso, los representan a través de las distintas fracciones o grupos parlamentarios.