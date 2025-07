Refuta Ayuntamiento de Gómez Palacio a Román Cepeda, alcalde de Torreón

El secretario del Ayuntamiento de Gómez Palacio, José Angel Mascorro Muñoz, acompañado por el director de Seguridad Pública, Luis Alberto Duarte Vázquez, refutó las declaraciones que hace unos días dio el presidente municipal de Torreón, Coahuila, Román Alberto Cepeda González, en un programa televisivo local en donde entre varios temas abordó a pregunta expresa el de la percepción de seguridad en la Zona Metropolitana de La Laguna.

Mascorro hizo hincapié en esta rueda de prensa ofrecida este martes en el salón Benito Juárez de la Presidencia Municipal de Gómez Palacio que haría algunas precisiones respecto a unas declaraciones del alcalde de Torreón, mismas que consideró que en síntesis atribuye el índice de percepción de inseguridad del municipio de Torreón como resultado de situaciones que ocurren en Gómez Palacio.

"Con todo respeto, esto está equivocado, no es así. Aquí en Gómez Palacio podemos percibir que hay una gran diferencia, como bien señala el alcalde, de situaciones y hechos", aseguró Mascorro e insistió en que en Gómez Palacio la ciudadanía puede percibir un mayor índice de seguridad como resultado de operativos y la estrategia y la buena comunicación que se ha generado con las mesas de seguridad, corporaciones policíacas, investigadoras de los tres niveles de gobierno.

"Evidentemente nos encontramos en situaciones completamente distintas. Aquí en el municipio podemos percibir que no presentamos eventos tan trágicos o situaciones como conflictos entre habitantes de colonias. Tampoco hemos registrado alguna situación de alguna riña afuera de un bar o un centro nocturno", señaló el secretario del Ayuntamiento.

Destacó acciones de coordinación y la responsabilidad que cada gobierno tiene.

"No se puede atribuir ni se puede responsabilizar a un municipio los resultados de las mecánicas en temas de seguridad que se manejen en otro", señaló.

¿Nos pudiera aclarar un poquito más el contexto, secretario, para responder mejor?, cuestionaron representantes de los medios de comunicación, a lo que el secretario refirió:

"Sí, la semana pasada en Telediario Matutino, el alcalde Torreón dice que la percepción de inseguridad de su municipio, es resultado de eventos que ocurren en Gómez Palacio. Entonces, reiterarles esto, con todo respeto, es un error".

Mascorro destacó a Gómez Palacio en materia de Seguridad y refirió la Encuesta de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI y el Índice de Paz México 2025.

No obstante, cabe precisar que en el caso de ENSU 2025 se presenta un incremento en la percepción de inseguridad en la Zona Metropolitana de La Laguna en la cual se incluye a Gómez Palacio pero no se aportan cifras específicas de este municipio ni de los otros que la conforman con excepción de Torreón (donde el Ayuntamiento solicitó al INEGI una medición particular ademásde la conjunta) y en las cifras de Torreón se muestra un incremento en esta ciudad en percepción de inseguridad entre Diciembre del 2024 y Marzo del 2025 de más de 10 puntos.

En el caso del Índice de Paz, Gómez Palacio aparece en el puesto número dos de entre los que tienen tasas de homicidio más bajas con una tasa de homicidio de 1.14. Torreón aparece en la posición número 21 con una tasa de homicidio de 4.50.

Mascorro señaló que seguirá la coordinación con Torreón y "esto no se trata de una confrontación, es simplemente precisar lo que pudo haberse tergiversado".

En el caso de Luis Duarte, diirector de Seguridad Pública, refirió que Gómez Palacio tiene buena coordinación con el mando especial, Guardia Nacional, Policía Investigadora, Policía Estatal y que por semana a veces hacen hasta 4 operativos y que el principal reporte que atienden es el de violencia familiar, no delitos de alto impacto. Destacó la importancia de la denuncia.

"Muchas veces la percepción se basa en los reportes, pero sabemos que el reporte es muy importante para poder actuar", enfatizó Duarte.

Se informó que se tienen comités ciudadanos que agrupan a mil 500 personas en 170 comités además de 100 puntos Violeta y que es una herramienta que sirve para tener el contacto directo con el ciudadano.También destacó que es buena la coordinación con Torreón: "Está bien, estamos en buenos términos. Cuando haya algún incidente que tengamos participación los dos municipios, nos coordinamos inmediatamente. Únicamente era precisar los números que tenemos nosotros",

¿Qué fue lo que dijo Román?

El alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda González dijo en la entrevista a la que hacen referencia las autoridades de GómezPalacio, lo siguiente:

"Yo sé lo que está pasando con los vecinos... Pero tenemos condiciones diferentes, reglamentos diferentes, legislaciones diferentes y condiciones diferentes. Una gran parte de la ciudadanía de Torreón labora en Gómez Palacio y al contrario igual y la percepción no la puedes cambiar; tan es así que cuando iniciamos en el 22 (año 2022) yo solicito al INEGI que midieran Torreón por aparte y que lo siguieran midiendo también como Zona Metropolitana para poder tener una claridad de lo que teníamos que hacer"