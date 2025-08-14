Torreón Transporte Público Movilidad IMM Torreón Migrantes Regreso a clases

VIALIDAD

Refuerzan señalización en avenida Matamoros y Saltillo 400 por exceso de velocidad

Para mejorar el control vehicular y reducir la probabilidad de accidentes graves

MARIA ELENA HOLGUIN

La Dirección de Tránsito y Vialidad colocó señalamientos verticales de alto en el cruce de la avenida Matamoros y calzada Saltillo 400, considerado de alto riesgo por el exceso de velocidad con que circulan los automovilistas.

Se trata de un punto conflictivo con riesgo constante de accidentes, indicó Luis Alberto Morales Cortés, director general de Vialidad y Movilidad Urbana, quien destacó que esta acción forma parte de un programa integral y permanente de reforzamiento vial, cuyo objetivo es atender las zonas con mayores reportes de incidentes y accidentes, además de dar respuesta a las solicitudes de la ciudadanía sobre mayor señalización.

A través de estas medidas, se busca mejorar el control vehicular y reducir la probabilidad de accidentes graves, protegiendo tanto a peatones como a conductores que transitan por la zona.

“El programa de reforzamiento vial no sólo contempla la colocación de señalización visible, sino que también incluye la supervisión constante y el monitoreo para evaluar la efectividad de las acciones y aplicar los ajustes necesarios para garantizar la seguridad vial,” señaló el director.



El crucero mencionado había registrado previamente un accidente fatal, situación que impulsó la implementación de estas acciones preventivas inmediatas.


Con la reciente instalación, cuenta ahora con un total de cuatro señales de alto, sumando las dos nuevas a las que ya existían, lo que refuerza aún más el control y la seguridad en este punto.


Esta intervención es parte de una estrategia más amplia que contempla acciones similares en otras zonas con altos índices de accidentes o donde la circulación vehicular es intensa, fomentando una cultura vial basada en el respeto y la responsabilidad.



               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Torreón

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: vialidad señalamientos avenida Matamoros calzada Saltillo 400

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Torreón
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2406243

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx