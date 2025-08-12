Refuerzan mantenimiento y limpieza en el Nudo Mixteco para mayor seguridad vial

Se llevan a cabo trabajos de mantenimiento en el Nudo Mixteco, donde la Dirección de Servicios Públicos y el Sistema Integral de Mantenimiento Vial (SIMV) se coordinan para mejorar las condiciones en los viaductos de que se compone.

El titular de Servicios Públicos, Fernando Villarreal Cuéllar informó que tienen a su cargo labores de pintura, limpieza, desmalezado y arreglo de jardinería.

La atención al Nudo Mixteco se intensificó también con el barrido manual y el retiro de basura y desecho vegetal, derivado de la poda en jardineras y laterales, además del lavado de muros y barandales, devolviendo la buena imagen a la zona.

Para reforzar la limpieza, se destinó una cuadrilla especial por las noches tanto para el Nudo Mixteco, el periférico Raúl López Sánchez y otras vialidades.

En coordinación con el SIMV, se pinta la cordonería de dichas vías aledañas, mejorando así la visibilidad de los transeúntes para mayor seguridad durante el día y la noche.

“Se busca embellecer, limpiar y resanar las áreas, sin afectar el flujo vehicular, garantizando una mejor imagen y mayor seguridad para todos los conductores”, dijo Villarreal Cuéllar.

Sin embargo, para que estos esfuerzos perduren, es importante la colaboración de la ciudadanía, por lo que recomendó abstenerse de arrojar basura desde los vehículos cuando van en tránsito.

En ese sentido, el director de Servicios Públicos dijo que es esencial mantener las carreteras libres de residuos, no sólo para mejorar la imagen de la ciudad, sino también para prevenir obstrucciones que podrían causar accidentes o requerir futuras intervenciones.

Finalmente, señaló que las acciones implementadas forman parte de los objetivos de la administración municipal del alcalde, Román Alberto Cepeda González, para mantener los espacios viales en condiciones seguras.