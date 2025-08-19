Refuerzan limpieza y mantenimiento en fraccionamiento

La Dirección de Servicios Públicos llevó a cabo una jornada integral de limpieza en el fraccionamiento Miravalle, con el propósito de mejorar las condiciones del sector y ofrecer a sus habitantes un entorno más ordenado, agradable y seguro.

Durante la jornada se realizaron labores de retiro de maleza, barrido y poda, concentrando los esfuerzos en el bulevar División del Norte.

Mario Silva Solís, director de la dependencia, destacó que se mantiene el programa permanente de limpieza tanto en zonas urbanas como rurales, con el fin de garantizar el bienestar de la ciudadanía.

El funcionario exhortó a los vecinos a colaborar en el cuidado de los espacios públicos atendidos, recordando que son patrimonio de todos y reflejan el compromiso ciudadano con su comunidad.

Asimismo, invitó a las personas interesadas en que sus colonias sean incluidas en estas brigadas, a comunicarse al número 871 175 1000, extensiones 288, 162 o 160, donde personal de Atención Ciudadana dará seguimiento a sus solicitudes.