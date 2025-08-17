Refuerzan acciones de seguridad en antros de Torreón

Autoridades estatales, municipales y representantes de bares, antros y centros nocturnos de Torreón, sostuvieron una reunión de trabajo con el propósito de reforzar las acciones de prevención y garantizar la seguridad de los asistentes a dichos establecimientos.

Durante este encuentro, se acordaron lineamientos y medidas conjuntas que permitan mantener un entorno seguro, ordenado y apegado a la normativa vigente, priorizando la integridad de los torreonenses y visitantes.

Lo anterior se dio a conocer a través de un comunicado oficial del ayuntamiento, sin embargo, no se brindaron más detalles sobre lo acordado.

En su intervención, el director de Inspección y Verificación, Pablo Fernández Llamas, comentó que estas acciones forman parte del eje "Seguridad y Orden" de la administración municipal, además de reiterar el compromiso de seguir trabajando de manera coordinada con las distintas corporaciones para proteger a la ciudadanía y mantener a Torreón como uno de los municipios más seguros del país.

"La unión de esfuerzos entre dependencias y empresarios es clave para cuidar y garantizar la seguridad de los torreonenses. Seguiremos trabajando para que los centros de esparcimiento sean lugares seguros y confiables", señaló.

En la reunión también estuvieron presentes Alfredo Flores Originales, director de la DSPM, y José Luis Rodríguez Cabrera, representante de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, quienes coincidieron en la importancia de la colaboración interinstitucional para lograr resultados positivos.

Condiciones seguras Recientemente, el alcalde Román Alberto Cepeda González pidió reforzar las revisiones hacia el personal de seguridad de los antros, y establecer contacto con los propietarios de estos negocios para que la contratación de dichos empleados se haga conforme a los reglamentos . Durante la trigésima reunión semanal de seguridad, el edil recalcó la necesidad de tener un mayor control en ese tema, para que quienes asistan a dichos lugares lo hagan en condiciones seguras.

Además, a mediados de julio de este año, Fernández Llamas aseguró que las riñas en bares siguen siendo casos aislados sobre los cuales se actúa en forma inmediata, con la clausura temporal de los establecimientos y otra serie de medidas que se hacen extensivas a los dueños.

Al tratarse de faltas administrativas, los negocios clausurados se liberan en cuanto se cubren las multas, según indicó.

Señaló que se han tenido algunas reuniones con los representantes y dueños de antros y bares, invitándolos a que aumenten las medidas de seguridad en el interior; igualmente, a que se sumen a la campaña en la que se les dan guías sobre consumo responsable , de manera que se abstengan de seguir vendiendo bebidas alcohólicas a los clientes que ya presentan estado de ebriedad.

En Torreón, el cuerpo edilicio también analizó reglamentar el protocolo para la prevención, atención y sanción de los eventos relacionados con riñas en bares y antros.