Gómez Palacio y Lerdo Medio Ambiente Lerdo Elecciones Durango Personas con discapacidad Alumbrado público

Ganadería

Refuerzan acciones de sanidad para garantizar exportación ganadera en La Laguna de Durango

Refuerzan acciones de sanidad para garantizar exportación ganadera en La Laguna de Durango

Refuerzan acciones de sanidad para garantizar exportación ganadera en La Laguna de Durango

DIANA GONZÁLEZ

En la Región Laguna se llevan a cabo acciones integrales de sanidad agropecuaria con el propósito de proteger al hato ganadero y con ello, garantizar las condiciones necesarias para la exportación hacia Estados Unidos de Norteamérica.

Lo anterior lo dio a conocer el subsecretario de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural en la Región Laguna, Joel Delgadillo Delgadillo, al precisar que, Durango ha iniciado acciones muy puntuales como las labores de trampeo, en coordinación con la Junta de Sanidad Animal, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) y los productores, teniendo como meta el llegar a 50 sitios de monitoreo esta misma semana, los cuales serán ubicados en establos, rastros, engordas y puntos de verificación, principalmente.

Señaló que el objetivo de este trabajo es demostrar que la Comarca Lagunera está libre del gusano barrenador, condición indispensable para la reapertura de la frontera al ganado.

“El proceso durará 42 días, que corresponden a dos ciclos biológicos de la mosca, con el fin de descartar cualquier riesgo. Hasta el momento no hemos tenido reportes de plaga, y gracias al apoyo de la Escuela de Biología de la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED), se llevan al laboratorio las muestras para una identificación precisa”, detalló Delgadillo Delgadillo.

El subsecretario destacó que, mientras se concreta la apertura de la frontera estadounidense, el ganado que estaba destinado para exportación, se ha colocado en el mercado nacional, evitando así mayores pérdidas a los productores ante el alto costo del alimento en corrales.


Recordó que se trabaja en la adecuación del rastro de la Ciudad Pecuaria de Durango con el propósito de convertirlo en un Rastro TIF de exportación. De esta manera, en el futuro será posible enviar cortes de carne directamente, y no sólo ganado en pie.


Señaló que con estas acciones se está garantizando que Durango conserve su estatus sanitario y se fortalezca como una región competitiva en los mercados nacional e internacional.


Subrayó que las lluvias recientes han permitido que la mayoría de los abrevaderos cuenten con agua y que el ganado se mantenga en buenas condiciones, gracias a la disponibilidad de pasto y forraje en distintas zonas de la entidad.


               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Gómez Palacio y Lerdo

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: Ganadería La Laguna Exportación Sanidad

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Gómez Palacio y Lerdo
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Refuerzan acciones de sanidad para garantizar exportación ganadera en La Laguna de Durango


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2407957

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx