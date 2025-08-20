Refuerza Ayuntamiento seguridad vial para ciclistas con la entrega de 700 kits de iluminación en Gómez Palacio

La Dirección de Seguridad Pública y Protección Ciudadana concluyó con éxito una campaña de entrega gratuita de kits de iluminación para ciclistas que utilizan este medio de transporte para acudir a sus centros de trabajo, especialmente en horarios con baja visibilidad.

La iniciativa fue coordinada por el Departamento de Prevención del Delito, en colaboración con los Comités de Seguridad Ciudadana establecidos en distintas empresas del municipio. La distribución se realizó directamente en centros laborales donde existe una alta concentración de personas que se trasladan usando una bici y se complementó con entregas en la vía pública, en donde se brindó este apoyo a ciclistas que no contaban con este equipo, beneficiando a un total de 700 ciclistas.

Esta acción fue posible gracias a la donación del Notario Público, Lic. Ricardo Delgado Robles, quien aportó los kits compuestos por luces delanteras y traseras, bocina y batería recargable.

Luis Alberto Duarte Vázquez, director de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, explicó que la entrega en los centros de trabajo permitió garantizar que el apoyo llegara a quienes realmente lo necesitan, incrementando su seguridad al transitar por las calles.

Por su parte, Abraham López Mata, jefe del Departamento de Prevención del Delito, destacó que esta medida forma parte de la estrategia preventiva impulsada por la presidenta municipal, Leticia Herrera Ale, con el propósito de promover una movilidad urbana más segura y responsable.