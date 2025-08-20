Gómez Palacio y Lerdo Medio Ambiente Lerdo Elecciones Durango Personas con discapacidad Alumbrado público

Vialidad

Refuerza Ayuntamiento seguridad vial para ciclistas con la entrega de 700 kits de iluminación en Gómez Palacio

Refuerza Ayuntamiento seguridad vial para ciclistas con la entrega de 700 kits de iluminación en Gómez Palacio

Refuerza Ayuntamiento seguridad vial para ciclistas con la entrega de 700 kits de iluminación en Gómez Palacio

DIANA GONZÁLEZ

La Dirección de Seguridad Pública y Protección Ciudadana concluyó con éxito una campaña de entrega gratuita de kits de iluminación para ciclistas que utilizan este medio de transporte para acudir a sus centros de trabajo, especialmente en horarios con baja visibilidad.

La iniciativa fue coordinada por el Departamento de Prevención del Delito, en colaboración con los Comités de Seguridad Ciudadana establecidos en distintas empresas del municipio. La distribución se realizó directamente en centros laborales donde existe una alta concentración de personas que se trasladan usando una bici y se complementó con entregas en la vía pública, en donde se brindó este apoyo a ciclistas que no contaban con este equipo, beneficiando a un total de 700 ciclistas.

Esta acción fue posible gracias a la donación del Notario Público, Lic. Ricardo Delgado Robles, quien aportó los kits compuestos por luces delanteras y traseras, bocina y batería recargable.

Luis Alberto Duarte Vázquez, director de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, explicó que la entrega en los centros de trabajo permitió garantizar que el apoyo llegara a quienes realmente lo necesitan, incrementando su seguridad al transitar por las calles.

Por su parte, Abraham López Mata, jefe del Departamento de Prevención del Delito, destacó que esta medida forma parte de la estrategia preventiva impulsada por la presidenta municipal, Leticia Herrera Ale, con el propósito de promover una movilidad urbana más segura y responsable.


               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Gómez Palacio y Lerdo

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: Vialidad Seguridad Gómez Palacio

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Gómez Palacio y Lerdo
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Refuerza Ayuntamiento seguridad vial para ciclistas con la entrega de 700 kits de iluminación en Gómez Palacio


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2407962

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx