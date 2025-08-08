Reforma electoral no puede construirse desde el autoritarismo: Diputada Verónica Pérez
El Comité Ejecutivo Nacional del PAN y el Grupo Parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados, encabezado por Elías Lixa, expresaron un extrañamiento a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, por la creación de una Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, al considerar que pretende sustituir al Congreso como espacio natural de deliberación democrática y representa un riesgo para el sistema electoral que México ha construido con décadas de lucha, diálogo y consensos.
La diputada federal panista del estado de Durango, Verónica Pérez, afirmó que esta acción del Ejecutivo es un intento claro de debilitar la democracia desde el poder, al pretender imponer cambios sin apertura, sin pluralidad y sin participación ciudadana.
“Una verdadera reforma electoral no se decreta desde Palacio Nacional. Se construye desde el Congreso, escuchando a todas las voces y respetando a las instituciones que han garantizado elecciones libres y equitativas”, sostuvo la legisladora panista.
Verónica Pérez advirtió que Morena quiere repetir el modelo de la reforma judicial, donde el oficialismo ignoró a las minorías y centralizó el poder, y ahora pretende aplicar esa misma fórmula para capturar al sistema electoral.
Como grupo parlamentario presentaremos este miércoles un punto de acuerdo ante la Comisión Permanente, que incluye:
Un extrañamiento a la titular del Ejecutivo Federal por crear una comisión presidencial carente de pluralidad, sin participación del Congreso ni de la ciudadanía.
Un exhorto a las Cámaras del Congreso para que integren una comisión plural, con representación de todas las fuerzas políticas, especialistas, autoridades electorales y sociedad civil, a fin de garantizar un proceso transparente, democrático e incluyente.
Verónica Pérez reiteró que el PAN no respaldará ninguna iniciativa que busque debilitar al sistema democrático.
“Defenderemos al INE, a los órganos autónomos y al derecho de las y los ciudadanos a elegir libremente a sus gobernantes. México necesita una democracia más fuerte, no una reforma a modo”, concluyó.