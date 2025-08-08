Reforma electoral no puede construirse desde el autoritarismo: Diputada Verónica Pérez

El Comité Ejecutivo Nacional del PAN y el Grupo Parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados, encabezado por Elías Lixa, expresaron un extrañamiento a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, por la creación de una Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, al considerar que pretende sustituir al Congreso como espacio natural de deliberación democrática y representa un riesgo para el sistema electoral que México ha construido con décadas de lucha, diálogo y consensos.

La diputada federal panista del estado de Durango, Verónica Pérez, afirmó que esta acción del Ejecutivo es un intento claro de debilitar la democracia desde el poder , al pretender imponer cambios sin apertura, sin pluralidad y sin participación ciudadana.

“Una verdadera reforma electoral no se decreta desde Palacio Nacional. Se construye desde el Congreso, escuchando a todas las voces y respetando a las instituciones que han garantizado elecciones libres y equitativas”, sostuvo la legisladora panista.

Verónica Pérez advirtió que Morena quiere repetir el modelo de la reforma judicial, donde el oficialismo ignoró a las minorías y centralizó el poder, y ahora pretende aplicar esa misma fórmula para capturar al sistema electoral.

Como grupo parlamentario presentaremos este miércoles un punto de acuerdo ante la Comisión Permanente, que incluye:

Un extrañamiento a la titular del Ejecutivo Federal por crear una comisión presidencial carente de pluralidad, sin participación del Congreso ni de la ciudadanía.

Un exhorto a las Cámaras del Congreso para que integren una comisión plural, con representación de todas las fuerzas políticas, especialistas, autoridades electorales y sociedad civil, a fin de garantizar un proceso transparente, democrático e incluyente.

Verónica Pérez reiteró que el PAN no respaldará ninguna iniciativa que busque debilitar al sistema democrático.

“Defenderemos al INE, a los órganos autónomos y al derecho de las y los ciudadanos a elegir libremente a sus gobernantes. México necesita una democracia más fuerte, no una reforma a modo”, concluyó.