Reducción de la pobreza, una hazaña de la 4T: Sheinbaum

EL UNIVERSAL

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que el que hayan salido de la pobreza 13.4 millones de mexicanos como reportó ayer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), es muestra de que el proyecto de la Cuarta Transformación funciona y que la consigna "Por el bien de todos, primero los pobres", no es solo una consigna, sino una realidad en México.

La jefa del Ejecutivo federal destacó que esta reducción de la pobreza en México en el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador es algo histórico y extraordinario.

"Vamos a hablar de esta gran noticia que salió del Inegi, el día de ayer de la reducción histórica de la pobreza. Vamos a presentar algunas gráficas, porque es algo extraordinario, histórico, la reducción en el sexenio del presidente López Obrador, pero particularmente de 2022 a 2024 en tan solo dos años.

"Es una muestra de que el proyecto de la Cuarta Transformación funciona y está dedicado a quién menos tiene, que `Por el bien de todos, primero los pobres´. Es, no solamente una consigna, sino una realidad en México", afirmó.

Aumentos salariales y programas sociales, claves para reducir la pobreza: Inegi


Los aumentos salariales y los programas sociales fueron factores para que 13.4 millones de mexicanos dejaran de vivir en condición de pobreza multidimensional entre 2020 y el año pasado, al pasar de 55.7 a 38.5 millones, informó ayer el Inegi.


En Palacio Nacional, la Mandataria federal señaló que está reducción de la pobreza "es una hazaña de la Cuarta Transformación", porque redujo, además de la pobreza, la desigualdad, y hay mayor distribución de la riqueza.


Señaló que esta baja en la pobreza se debe al incremento en el salario mínimo, a los programas de bienestar y al acceso a los derechos.


"¿A qué se debe esta reducción? Evidentemente al incremento en el salario mínimo, a los programas de bienestar y al acceso a los derechos.


"Hay que estar muy orgullosos como mexicanas y mexicanos porque este indicador habla de la esencia de nuestro proyecto el humanismo, un proyecto humanista se demuestra en esto, en la reducción de la pobreza y estamos seguros que vamos a seguir avanzando, por eso hablamos de la continuidad y el avance de la cuarta transformación".


               
               


               

               
               

               
               
               
