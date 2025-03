Red Bull habría bloqueado la llegada de 'Checo' Pérez a otras escuderías

La temporada 2025 de la Fórmula 1 comenzó la semana pasada con el Gran Premio de Australia y por primera vez en 14 años, 'Checo' Pérez no formó parte de la parrilla de pilotos tras su salida de Red Bull.

El piloto mexicano dejo la escudería austriaca tras el bajo rendimiento que presentó durante la temporada pasada, a pesar de que a mediados de 2024 se dio a conocer que habían extendido su contrato hasta 2026.

Jimmy Morales, Director de la Escudería Telmex, reveló que el equipo 'bloqueó' su salida para evitar que se uniera a otra escudería en 2025. Explicó que, si se hubiera anunciado en 2024 que no renovaban el contrato con el piloto mexicano, este habría podido negociar con otro equipo y estar compitiendo en la temporada actual.

MÁS INFORMACIÓN Aficionados de Red Bull aseguran que 'Checo' Pérez no era el problema

Red Bull dejó sin opciones a Checo

Durante 2024 había asientos disponibles en Mercedes, Williams, Sauber, Alpine y hasta en Haas, algunos de ellos se confirmaron tras las vacaciones de verano, después de que se anunciara que Carlos Sainz se uniría a Williams.

El 4 de julio, Red Bull anunció la renovación de Checo hasta el 2026, es decir, dos temporadas más. Pero todo cambio el 18 de diciembre, cuando anunciaron la salida del mexicano del equipo austriaco. Para ese entonces, todos los asientos tenían dueño y no no había oportunidad para negociar, por lo menos no en 2025.

“Nosotros tenemos informaciones privilegiadas, que por contrato no podemos hacer públicas. Estamos siempre tratando de negociar, pero la verdad es que nos agarraron muy al final, a decirnos cuando ya no había espacio en otros equipos, porque había varios equipos que requerían de sus servicios, pero estos otros equipos ya estaban firmados. No podía revertir eso”. Dijo Jimmy el podcast Fórmula de 2.

¿Checo regresará a la Fórmula 1?

Muchos rumores se han dispersado con la llegada de Cadillac en 2026, pero hasta ahora no hay nada confirmado. Los fanáticos de Checo mantienen las esperanzas ya que el próximo equipo de la Fórmula 1 había comentado que estaban en búsqueda de un piloto 'experimentado'.