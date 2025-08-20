¿Recuerdas al 'Juez Justo'? Fallece el magistrado que nos enseñó sobre empatía

El mundo lamenta la pérdida del “juez más tierno de América”, Frank Caprio, quien falleció a los 88 años, su trabajo en el tribunal, que se hizo famoso en internet, transformó audiencias judiciales en lecciones de empatía.

¿Quién fue Frank Caprio?

Frank Caprio nació el 24 de noviembre de 1936 en Providence, Rhode Island, en un barrio ítalo-estadounidense, donde creció en un entorno humilde, trabajando desde joven para ayudar a su familia mientras se dedicaba a sus estudios.

Se graduó del Providence College y luego obtuvo su título de abogado en la Suffolk University Law School, su carrera pública comenzó en 1962 como miembro del Concejo Municipal de Providence.

En 1985 fue nombrado juez principal del tribunal municipal, cargo en el que se mantuvo hasta su retiro en 2023. Además, fue presidente de la Junta de Gobernadores de Educación Superior de Rhode Island.

Deja a los niños decidir la condena de sus padres

¿Qué fue lo que hizo Frank Caprio para ser tan amado por el público?

Caprio alcanzó la fama mundial gracias al programa de televisión Caught in Providence, donde se filmaban los casos que presidía. Su estilo poco convencional de impartir justicia lo hizo viral.

En lugar de ser severo, trataba a las personas con respeto y empatía, escuchando sus historias y tomando decisiones que consideraban sus circunstancias personales.

Uno de los momentos más memorables era cuando invitaba a los hijos de los acusados a ayudarle a tomar una decisión, volviendo la corte un espacio de compasión y no de castigo, esta actitud, junto a su voz paternal y humor, le ganó el apodo de “el juez más tierno de América”.

Creó el Filomena Fund, en honor a su madre, para ayudar a madres solteras y personas en necesidad. También estableció becas en honor a su padre para ayudar a estudiantes de derecho. Su trabajo y filosofía de "poner el corazón en la ley" dejaron un legado tangible.

¿Que le sucedió a Frank Caprio?

En noviembre de 2023, Caprio reveló su diagnóstico de cáncer de páncreas, una noticia que compartió con fortaleza en sus redes sociales.

Tras recibir quimioterapia y radiación, compartió videos de su recuperación, demostrando su fuerza y determinación. Sin embargo, en un emotivo video, días antes de su muerte, pidió a sus seguidores que oraran por él.