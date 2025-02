Recuerdan a Susana Ortiz con misa

El día de ayer se conmemoró el primer aniversario luctuoso de Susana Ortiz.

La cantante falleció el 25 de febrero de 2024 por complicaciones de salud.

Este martes, la familia Ortiz Morales organizó una misa en la Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe del centro de Torreón, Coahuila, que comenzó en punto de las 19:00 horas.

Asistieron sus seres queridos, fanáticos y por supuesto una gran cantidad de colegas de la música.

Don Arturo Ortiz, padre de Susana y líder de Tropicalísimo Apache, ahí estaba, al igual que la mamá de "Sussy", María Elba.

Arturo Ortiz Junior, hermano de "Sussy" también acudió y los hijos de ella: Derek, Gervin y Karen Susana.

A la misa, de igual manera se dieron cita, excompañeros de Chicos de Barrio de Ortiz, como "Yiyo" Nájera, quien ayer le dedicó un emotivo mensaje en sus redes sociales.

"Carnala a un año de tu partida solo Dios y mi familia saben el dolor que siento en mi corazón porque no estés aquí entre nosotros me quedo con las últimas pláticas que tuvimos y lo que te dije en tu sepelio: sé que no me dejaste solo porque tu luz siempre estará con nosotros abrazo hasta el cielo Carnala", escribió.

Entre las personas que fueron a la misa, una señora de nombre Olga Rodriguez comentó a este diario que Susana vivirá en los corazones de los laguneros.

"Ella nos ha dejado un gran legado y me da gusto que dos de sus 'chamacos' Gervin y Derek estén también metidos en la música. Honrarán su legado", opinó la fanática .

Previamente, Arturo Ortiz Junior comentó a El Siglo de Torreón lo difícil que ha sido para la familia sobrellevar la pérdida de Susana y previamente la de su hermano, Logan

"Se nos sigue haciendo difícil. Susana era el pilar de la familia. Era muy alegre y ella prácticamente fue como una mamá más para Logan y para mí, ya que nuestro papá, antes de ser músico, era pintor y tenía mucho trabajo, al igual que nuestra madre, así que Susana veía muchas veces por nosotros, incluso aprendió a cocinar a temprana edad", dijo.