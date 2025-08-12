Deportes Santos Laguna Algodoneros del Unión Laguna Liga MX Fútbol Mundial 2026

Liga San Isidro

Recta final en Premier Nocturna de San Isidro

En los campos del Nuevo San Isidro entre miércoles y jueves, se esperan emocionantes duelos que definirán las posiciones finales. (Archivo)

En los campos del Nuevo San Isidro entre miércoles y jueves, se esperan emocionantes duelos que definirán las posiciones finales. (Archivo)

HUMBERTO VÁZQUEZ FRAYRE

Entre miércoles y jueves, se disputará la jornada 17 de la Liga Premier de Futbol Nocturna San Isidro, que comenzará a definir a los equipos clasificados para disputar una emocionante liguilla.

En punto de las 8 de la noche del miércoles, en el campo uno del Nuevo San Isidro, los líderes de Los Reales se medirán al San Isidro 70 Aniversario, mientras que de manera simultánea en el dos, jugarán Ampliación Margaritas y el Hospital General.

Para el jueves, también a las 20:00 horas, en el Club San Isidro de la Cuauhtémoc, el poderoso Vampi Amezcua San Isidro irá ante el Atlético Laguna, en tanto que en el Nuevo San Isidro, Ductos Ibarra se la verán con el Milán.

Sin partidos pendientes, Los Reales encabezan la tabla de posiciones con 41 puntos, escoltados por Ampliación Margaritas con 36 unidades, San Isidro 70 Aniversario con 31, Vampi Amezcua San Isidro con 28, así como Ductos Ibarra y el Milán con 27 puntos cada uno.

En la tabla de goleo individual, la lucha solamente es de dos en la recta final. El mandón es Alejandro Noriega de Ampliación Margaritas con 37 tantos, en tanto que Raúl Islas de Los Reales, le sigue con 35 dianas.


Un poco más atrás se ubican Víctor Calvillo de Ductos Ibarra con 14, Hiram Guerra de Los Reales con 12, así como Francisco Muñoz del San Isidro 70 Aniversario con 11 goles.


               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Deportes

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: Liga Premier de Futbol Nocturna San Isidro San Isidro

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Deportes
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
En los campos del Nuevo San Isidro entre miércoles y jueves, se esperan
emocionantes duelos que definirán las posiciones finales. (Archivo)


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2405849

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx