Recta final en Premier Nocturna de San Isidro

Entre miércoles y jueves, se disputará la jornada 17 de la Liga Premier de Futbol Nocturna San Isidro, que comenzará a definir a los equipos clasificados para disputar una emocionante liguilla.

En punto de las 8 de la noche del miércoles, en el campo uno del Nuevo San Isidro, los líderes de Los Reales se medirán al San Isidro 70 Aniversario, mientras que de manera simultánea en el dos, jugarán Ampliación Margaritas y el Hospital General.

Para el jueves, también a las 20:00 horas, en el Club San Isidro de la Cuauhtémoc, el poderoso Vampi Amezcua San Isidro irá ante el Atlético Laguna, en tanto que en el Nuevo San Isidro, Ductos Ibarra se la verán con el Milán.

Sin partidos pendientes, Los Reales encabezan la tabla de posiciones con 41 puntos, escoltados por Ampliación Margaritas con 36 unidades, San Isidro 70 Aniversario con 31, Vampi Amezcua San Isidro con 28, así como Ductos Ibarra y el Milán con 27 puntos cada uno.

En la tabla de goleo individual, la lucha solamente es de dos en la recta final. El mandón es Alejandro Noriega de Ampliación Margaritas con 37 tantos, en tanto que Raúl Islas de Los Reales, le sigue con 35 dianas.

Un poco más atrás se ubican Víctor Calvillo de Ductos Ibarra con 14, Hiram Guerra de Los Reales con 12, así como Francisco Muñoz del San Isidro 70 Aniversario con 11 goles.