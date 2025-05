Recrudecen guerras en Ucrania y Gaza

Este fin de semana las guerras abiertas entre Ucrania y Rusia; y el conflicto en la Franja de Gaza entre grupo Hamás e Israel se han recrudecido con los bombardeos de Rusia e Israel a pesar de que mantienen un discurso de diálogo sobre la paz. El ataque más doloroso fue el que se gestó el sábado en Ucrania cuando al mismo tiempo se gestaba un intercambio de mil prisioneros en Estambul. Rusia atacó puntos de Ucrania y dejó al menos 12 muertos, mientras las familias esperaban a sus seres queridos prisioneros.

Por su parte, Israel no ha dejado su estrategia de atacar Gaza y bloquea los camiones destinados a solucionar la hambruna en esa región. Los bombardeos no han cesado sin que haya un fin al conflicto alimentado por los últimos diálogos que tuvieron Donald Trump y el primer ministro Benjamín Netanyahu. En medio de esto la comunidad internacional ha mostrado su rechazo a las dos guerras y urgen a nuevos acuerdos para solucionar un mayor derramamiento de sangre.

Lo último que puede ser una esperanza fue el mensaje que dio Trump, presidente de Estados Unidos al señala que el líder ruso, Vladimir Putin, se "ha vuelto completamente loco" y "está matando a mucha gente innecesariamente" tras la última ofensiva de Rusia sobre Ucrania. "Siempre he tenido una muy buena relación con Vladimir Putin de Rusia, pero algo le ha pasado. ¡Se ha vuelto completamente LOCO! Está matando a mucha gente innecesariamente, y no me refiero solo a soldados", escribió Trump en su red Truth Social.

"Están disparando misiles y drones contra ciudades de Ucrania sin ningún motivo. Siempre he dicho que quiere TODA Ucrania, no solo una parte, y quizá tenga razón, pero si lo hace, ¡llevará la caída de Rusia!", subrayó.