Récord Guinness: Estos alimentos ‘más grandes del mundo’ se hicieron en México este 2025

La rica y diversa cultura culinaria de México no solo es admirada en el mundo, sino que también ha demostrado ser digna de récords Guinness.

A la mitad de 2025, el país ha logrado inscribir su nombre en la historia de los Guinness World Records con una serie de hazañas gastronómicas que celebran la tradición, el sabor y la pasión por la comida.

La tlayuda más grande del mundo

En el marco de la Guelaguetza 2025, el evento “Del Comal para el Mundo: La Tlayuda” en San Antonio de la Cal rindió un homenaje a las mujeres oaxaqueñas.

El esfuerzo de 120 cocineras tradicionales dio como resultado la tlayuda más grande del mundo, con una extensión de 350 metros.

Para lograrlo, unieron 1,200 tlayudas elaboradas con maíces nativos de Oaxaca y las rellenaron con ingredientes como quesillo, lechuga, frijol y cecina, consolidando un nuevo récord mundial.

El sashimi más largo del mundo

Mazatlán, Sinaloa, también se unió a la lista de récords el 1 de junio, al presentar el sashimi más largo del mundo.

Un equipo de 300 expertos chefs y cocineros cortaron más de dos toneladas de atún en 19,103 piezas para crear una línea de un kilómetro de largo, superando el récord anterior por una amplia ventaja.

La hazaña fue validada por Guinness World Records, que supervisó que la creación fuera consumida por los asistentes de manera inmediata, cumpliendo con los estándares de seguridad para productos crudos.

La línea de tacos más grande

La tradicional Feria de la Barbacoa en Actopan, Hidalgo, no solo celebró su gastronomía, sino que también ganó un récord mundial.

Cincuenta productores locales unieron su talento para crear la línea de tacos de barbacoa más grande de la historia.

El resultado fue una impresionante fila de 12,000 tacos, rindiendo un merecido homenaje a la tradición de los barbacoyeros del estado.

Discada, disco y tacos, los más grandes del planeta

El estado de Nuevo León hizo historia en el municipio de Guadalupe al romper tres récords Guinness en un solo día.

Con un evento masivo, se preparó la discada más grande del mundo, un platillo tradicional del norte de México.

Para esta hazaña, se construyó el disco de cocción más grande del mundo, con más de siete metros de diámetro. El platillo pesó 2,509 kg y se sirvió en 13,215 tacos en tan solo una hora, estableciendo el récord de la mayor cantidad de tacos servidos en ese lapso.

Esta triple victoria fue posible gracias a la colaboración de chefs, estudiantes y la comunidad local.