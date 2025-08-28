Reconocen labor de destacados bomberos con el Galardón Tlalóc

Este jueves, el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, entregó el Galardón Tláloc al Valor del Bombero en su edición 2025; además de reconocer a elementos por años de servicio.

Durante la ceremonia, el Presidente Municipal otorgó la presea a dos elementos en vida. Se trata de Tania Deyanira Martínez Dávila y Agustín Díaz Rosas; además reconoció a elementos de bomberos por 10, 15, 20 y 25 años de servicio a la comunidad.

“Ustedes son ejemplo de disciplina y voluntad de servicio. Su profesionalismo contribuye a que Saltillo sea la capital más segura, además la ciudad más competitiva y con mayor formalidad laboral del país”, afirmó.

Resaltó que en la elaboración del presupuesto del Gobierno Municipal de Saltillo para el ejercicio fiscal 2026, se trabaja para ver la manera en que se pueden mejorar las condiciones laborales para quienes integran el cuerpo de bomberos de la ciudad.

Subrayó que el 2025 ha sido muy especial para el Honorable Cuerpo de Bomberos por varios motivos, uno de ellos es que en julio pasado recibió la Presea Saltillo en la categoría institucional, debido a sus 43 años ininterrumpidos de labor protegiendo la integridad y patrimonio de las familias saltillenses.

También, mencionó que en los primeros ocho meses de este año han atendido casi mil 700 incendios, lo que representa un incremento del 73 por ciento con relación al mismo periodo del año anterior, esto sin contar los apoyos relacionados con las inundaciones y servicios diversos.

Por su parte, el director de Protección Civil y Bomberos, Francisco Martínez Ávalos, dijo que la labor que realiza este cuerpo de auxilio es fundamental el apoyo que se recibe por parte del alcalde Javier Díaz González y del gobernador Manolo Jiménez Salinas.

Recordó que el Galardón Tláloc al Valor del Bombero se entrega desde el 2015 y representa un importante aliciente, ya que se reconoce públicamente la importante labor que realizan a favor de la comunidad.

En sus mensajes, Tania Deyanira Martínez Dávila y Agustín Díaz Rosas, coincidieron en que el galardón que les entregan también representa el apoyo que han recibido a lo largo de su trayectoria por parte de sus compañeros, familia y amistades.

En el evento también estuvo el coronel de Infantería de Estado Mayor, Esteban Salazar León, comandante del 69 Batallón de Infantería; el subsecretario de Protección Civil del Estado, Ramiro Durán García; el secretario del Ayuntamiento, Francisco Saracho Navarro; la tesorera, Lissette Álvarez Cuellar.

Además, el regidor, Eduardo Medrano Aguirre; el comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana, Miguel Ángel Garza Félix; el subdirector de Bomberos, Julio César Medrano Moreno; la coordinadora operativa de Bomberos, Gisela Fuentes Zul; el presidente del Patronato de Bomberos Región Sureste, Alejandro Villarreal Mireles; integrantes del cuerpo de bomberos; así como familiares y amigos de quienes recibieron los galardones y reconocimientos.