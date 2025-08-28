Policiaca Fallecimientos Accidentes viales homicidios Suicidios Incendios

Saltillo

Reconocen labor de destacados bomberos con el Galardón Tlalóc

Reconocen labor de destacados bomberos con el Galardón Tlalóc

Reconocen labor de destacados bomberos con el Galardón Tlalóc

ISABEL AMPUDIA

Este jueves, el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, entregó el Galardón Tláloc al Valor del Bombero en su edición 2025; además de reconocer a elementos por años de servicio.

Durante la ceremonia, el Presidente Municipal otorgó la presea a dos elementos en vida. Se trata de Tania Deyanira Martínez Dávila y Agustín Díaz Rosas; además reconoció a elementos de bomberos por 10, 15, 20 y 25 años de servicio a la comunidad.

“Ustedes son ejemplo de disciplina y voluntad de servicio. Su profesionalismo contribuye a que Saltillo sea la capital más segura, además la ciudad más competitiva y con mayor formalidad laboral del país”, afirmó.

Resaltó que en la elaboración del presupuesto del Gobierno Municipal de Saltillo para el ejercicio fiscal 2026, se trabaja para ver la manera en que se pueden mejorar las condiciones laborales para quienes integran el cuerpo de bomberos de la ciudad.

Subrayó que el 2025 ha sido muy especial para el Honorable Cuerpo de Bomberos por varios motivos, uno de ellos es que en julio pasado recibió la Presea Saltillo en la categoría institucional, debido a sus 43 años ininterrumpidos de labor protegiendo la integridad y patrimonio de las familias saltillenses.


También, mencionó que en los primeros ocho meses de este año han atendido casi mil 700 incendios, lo que representa un incremento del 73 por ciento con relación al mismo periodo del año anterior, esto sin contar los apoyos relacionados con las inundaciones y servicios diversos.


Por su parte, el director de Protección Civil y Bomberos, Francisco Martínez Ávalos, dijo que la labor que realiza este cuerpo de auxilio es fundamental el apoyo que se recibe por parte del alcalde Javier Díaz González y del gobernador Manolo Jiménez Salinas.


Recordó que el Galardón Tláloc al Valor del Bombero se entrega desde el 2015 y representa un importante aliciente, ya que se reconoce públicamente la importante labor que realizan a favor de la comunidad.


En sus mensajes, Tania Deyanira Martínez Dávila y Agustín Díaz Rosas, coincidieron en que el galardón que les entregan también representa el apoyo que han recibido a lo largo de su trayectoria por parte de sus compañeros, familia y amistades.


siglonet-230457


En el evento también estuvo el coronel de Infantería de Estado Mayor, Esteban Salazar León, comandante del 69 Batallón de Infantería; el subsecretario de Protección Civil del Estado, Ramiro Durán García; el secretario del Ayuntamiento, Francisco Saracho Navarro; la tesorera, Lissette Álvarez Cuellar.


Además, el regidor, Eduardo Medrano Aguirre; el comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana, Miguel Ángel Garza Félix; el subdirector de Bomberos, Julio César Medrano Moreno; la coordinadora operativa de Bomberos, Gisela Fuentes Zul; el presidente del Patronato de Bomberos Región Sureste, Alejandro Villarreal Mireles; integrantes del cuerpo de bomberos; así como familiares y amigos de quienes recibieron los galardones y reconocimientos.




               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Policiaca

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: Saltillo

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Policiaca
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Reconocen labor de destacados bomberos con el Galardón Tlalóc


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2410020

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx