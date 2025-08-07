Reconocen a 22 atletas destacados en Torreón

Deportes Santos Laguna Leagues Cup Leagues Cup 2025 Liga MX Algodoneros del Unión Laguna

Alcalde entrega reconocimientos a medallistas de Conade 2025 e internacionales

MA. ELENA HOLGUÍN

Román Alberto Cepeda González, alcalde de esta ciudad, entregó reconocimientos a 22 deportistas destacados de Torreón, quienes obtuvieron medallas en los juegos de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) 2025, así como en competencias internacionales.

Durante el evento el edil destacó el esfuerzo de los jóvenes, su compromiso y disciplina que los llevó a poner a Torreón en los ojos de México y el mundo, al señalar que “los 22 deportistas que hoy reconocemos, 15 de ellos compitieron hace apenas un par de meses en la Conade y siete más en el ámbito internacional, son torreonenses y coahuilenses que con resultados y con medallas han demostrado su disciplina y compromiso, su valía y su dedicación”.

Resaltó también las acciones coordinadas con el gobernador Manolo Jiménez Salinas para generar las condiciones óptimas con el fin de que Torreón y Coahuila sigan destacando a nivel nacional e internacional, tanto en lo deportivo como en seguridad, arte y cultura.

Román Alberto Cepeda González reconoció el apoyo de los padres de familia, quienes día a día han forjado a cada uno de los deportistas que hoy se distinguen, y por formar hombres y mujeres de bien para Torreón, para La Laguna y para Coahuila y reafirmó su compromiso de seguir apoyando el deporte.

Elías Ramón Chufani, director del Instituto Municipal del Deporte, agradeció al alcalde su continuo respaldo al deporte en Torreón, y con su compromiso con el desarrollo Integral de los atletas y felicitó a los deportistas reconocidos.


Por su parte, Hugo Dávila Prado, coordinador municipal de Mejora Coahuila, en representación de Manolo Jiménez Salinas, gobernador del Estado, también agradeció al alcalde el trabajo que hace en pro de la juventud y del deporte, siempre coordinado y de la mano del mandatario, al igual que el diputado local Felipe González, quien destacó la recuperación de espacios públicos.


Alejandra Gama Puente, gimnasta medallista de bronce en la Olimpiada Nacional Conade 2025, agradeció en nombre de los deportistas galardonados al Presidente Municipal, por su apoyo al deporte y a la juventud.




“Gracias por creer en nosotros, por respaldar nuestros sueños y por brindarnos las oportunidades y espacios necesarios para prepararnos y representar con orgullo a nuestro querido Torreón en la olimpiada nacional, así como nuestros eventos nacionales internacionales. Las medallas que traemos y los logros de mis compañeros deportistas son también fruto de la confianza y compromiso de su administración hacia el deporte local.


Cada victoria esfuerzo lleva consigo el nombre de Torreón y es un honor llevarlo en alto sabiendo que contamos con el respaldo de un Gobierno que impulsa a sus atletas” dijo.




               
               


               

               
               

               
               
               
Torreón Conade

               


