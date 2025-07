Reconoce Alberto Hurtado trabajo conjunto entre el Estado y la Federación

Luego del decomiso de 15 millones de litros de combustible robado en Coahuila, el diputado local de Morena, Alberto Hurtado Vera, reconoció la labor conjunta entre los tres niveles de gobierno y destacó la importancia de mantener acciones coordinadas para fortalecer la seguridad en la región.

El legislador calificó como un “claro precedente” el resultado del operativo, que involucró la colaboración entre el Gobierno Federal, el Gobierno del Estado de Coahuila y diversas corporaciones de seguridad.

“Da gusto ver que hay un gabinete de seguridad preocupado y ocupado en enfrentar los delitos de manera frontal. Estos resultados hablan de una estrategia eficaz y de voluntad política real”, afirmó.

De igual manera, Hurtado evitó comparaciones sobre por qué este tipo de acciones no se realizaron anteriormente: “No me corresponde analizar lo que no se hizo antes. Como el Gobernador Manolo Jiménez, yo veo para delante. Lo importante es que hoy sí se está actuando”, expresó.

El diputado destacó que la sinergia entre los distintos órdenes de gobierno es clave para obtener resultados como este, y destacó el papel de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, encabezada por Omar García Harfuch, en coordinación con la Fiscalía del Estado, liderada por Federico Fernández Montañez.

“Se nota que hay comunicación entre las autoridades y eso genera confianza. Lo que queremos es que al ciudadano le vaya bien, y eso solo se logra con trabajo conjunto”, señaló.

Por otra parte, el diputado alertó sobre el grave impacto del robo de combustible en la economía del país, y particularmente en Pemex, empresa que, afirmó, sufre severas pérdidas por esta actividad ilegal.

Finalmente, Hurtado Vera hizo un llamado a que estos esfuerzos no se limiten a Coahuila, sino que se extiendan a otras entidades del país donde también se han detectado tomas clandestinas y reiteró que la responsabilidad principal recae en la Federación, pero subrayó la importancia de una colaboración real con estados y municipios para erradicar este delito de fondo.