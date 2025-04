¿Reconciliación? Captan a Gala Montes y Karime Pindter en una cena

Durante la segunda temporada de La Casa de los Famosos el Team Mar fue el equipo dominante durante esta edición, pues sus cinco integrantes llegaron a hasta la final.

Karime Pindter, Gala Montes, Briggitte Bozzo, Arath de la Torre y Mario Bezares se ganaron los corazones del público que no se perdió ningún momento de la nueva edición de este reality. Parecía que todo el equipo habían formado una familia, pero dos de sus integrantes comenzaron a tener problemas.

Tras el final del reality show, Karime y Gala forjaron una fuerte amistad que incluso dio pie a rumores sobre una posible relación amorosa, conocida en redes como ‘Garime’. Sin embargo, este vínculo perdió fuerza cuando Karime, cantante y actriz de telenovelas, reveló públicamente que mantiene una relación abierta con su mánager.

La situación se tensó cuando una usuaria de X aseguró que Karime ofreció cobrar menos que Gala para un proyecto profesional. Sorprendentemente, Karime confirmó la acusación con un simple "Cierto", lo que generó controversia y reacciones mixtas entre sus seguidores.

Por otro lado, los internautas detectaron que Gala había dejado de seguir a Karime en Instagram, lo que avivó los rumores de una fractura en su relación. Este gesto en redes sociales fue interpretado como una señal definitiva de distanciamiento entre ambas, dejando claro que su amistad ya no es la misma.

“Me fallaron varias veces, toda la gente que yo quiero me ha fallado, como yo les he fallado a ellos. Como sucedió en aquel día que pasó todo eso y nadie habló, todo mundo se quedó callado, pero no pasa nada”, expresó Gala en su momento.