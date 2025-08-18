Recibe Tec de Monterrey a Líderes de Mañana

El Tecnológico de Monterrey dio la bienvenida a la Generación 12 de Líderes del Mañana, un programa que otorga becas del 100 % a 200 estudiantes de México y Centroamérica que destacan en la excelencia académica y el liderazgo social.

En esta ocasión se postularon más de 31 mil estudiantes a la beca insignia del Tec de Monterrey; sin embargo, solo 200 de ellos pasaron los rigurosos filtros de selectividad que consisten en pruebas de conocimiento, confiabilidad y salud mental, entre otros.

Aunado a lo anterior, los postulantes deben presentar un proyecto con impacto social, económico y/o ambiental en comunidades de México y el mundo.

“En este proyecto deben poner su excelencia y talento personal al servicio de la sociedad… ese es el principal móvil de Líderes del Mañana”, explicó Pablo Ayala, director de Impacto Social del Tecnológico de Monterrey.

El programa de becas funciona gracias al apoyo de donantes y los recursos obtenidos de Sorteo Tec. Hace 12 años, cuando Líderes del Mañana comenzó, había 20 donantes y actualmente hay más de 20 mil personas, instituciones o empresas que apoyan a jóvenes talentosos que tienen el sueño de continuar sus estudios y dejar huella en la sociedad.

Durante su mensaje, el rector del Tec de Monterrey, Juan Pablo Murra, aseguró que la iniciativa Líderes del Mañana ha sido una aventura extraordinaria.

“Estos 12 años hemos entregado más de 2,300 becas. Creemos que son jóvenes increíblemente talentosos que vienen a enriquecer la comunidad del Tecnológico de Monterrey. El programa ha crecido gracias a la generosidad de los donantes. Hoy hay cerca de 14 mil personas que aportan recursos para el programa de becas”.

Hoy en día uno de los mayores retos del programa es tema financiero. “Es difícil mantener un programa así, por lo que se buscan más donadores. Los recursos del Sorteo Tec se van al programa y también han implementado estrategias para que el proyecto continúe”, dijo Ayala.

Por su parte, el rector de la universidad explicó a lo largo de los años se han cuadriplicado los recursos que el programa recibe de los donadores.

“Nosotros hablamos con los donantes y les explicamos: tú no le estás donando al Tec… el Tec es un vehículo a través del cual, con tu generosidad y el talento de estos jóvenes van a suceder cosas maravillosas. El Tec pone la plataforma y ha funcionado. En temas de filantropía, de cuando empezamos el programa hace 12 a ahorita, hemos multiplicado por cuatro los donativos que recibimos y la mayoría son para becas”.

Cabe mencionar que Líderes del Mañana es el programa de becas más grande de América Latina. Además de recibir una beca del cien por ciento, los jóvenes seleccionados obtienen otros apoyos como mentorías y acompañamiento emocional, pues se busca que la formación sea significativa.