recibe ovación

Una gran ovación fue lo que recibió la nueva película del cineasta griego Yorgos Lanthimos, Bugonia, en su debut ayer jueves en la competencia oficial del Festival Internacional de Cine de Venecia, donde fue respaldada de inmediato por la crítica: en su estreno ya cuenta con una calificación perfecta de 100 % en Rotten Tomatoes.

El filme, un remake de la surcoreana "Save the Green Planet!" (2003), escrito por Will Tracy, guionista de The Menu y Succession, cuenta la historia de Michelle (Emma Stone), una exitosa ejecutiva secuestrada por un empleado de su compañía (Jesse Plemons), convencido de que ella es un extraterrestre que planea destruir la Tierra. Lo que inicia como una comedia conspiranoica evoluciona hacia un relato oscuro sobre violencia, poder y las tensiones de la sociedad contemporánea.

En conferencia de prensa, Lanthimos explicó que el filme busca reflejar los dilemas actuales de la humanidad. "Desafortunadamente mucha de la distopía de este filme no es ficticia, refleja el mundo real. La tecnología, la inteligencia artificial, el cambio climático, las guerras, la gente se pregunta si vamos en el camino correcto", dijo el cineasta.

El realizador, que en 2023 obtuvo el León de Oro con Poor Things, subrayó que su intención es provocar reflexión. "La humanidad se enfrenta a un ajuste de cuentas muy pronto. La gente necesita elegir el camino correcto, de lo contrario no sé cuánto tiempo nos queda".

EMMA STONE, SU MUSA

Emma Stone vuelve al mundo de Lanthimos tras su participación en La favorita y Poor Things, como una verdadera musa del director. En su intervención, la actriz declaró que "cree en los extraterrestres", inspirada en la filosofía del astrónomo Carl Sagan. También reflexionó sobre la dificultad de conocer realmente a las personas en la era digital. "Estamos en una época en la que es difícil saber con quién te relacionas, ¿Cómo podrías saber que yo no soy una extraterrestre?", bromeó.

Por su parte, Jesse Plemons advirtió sobre la crudeza de la cinta. "Quizá no sea la más adecuada para quienes no toleran la violencia, pero no podemos cerrar los ojos a lo que nos incomoda. Es un riesgo necesario".

BIEN RECIBIDA POR LA CRÍTICA

El público de la Mostra aplaudió con entusiasmo la proyección, consolidando a Bugonia como una de las películas más comentadas del certamen. Críticos internacionales ya perfilan a Emma Stone como candidata al Oscar, en una producción que combina entretenimiento y reflexión social.

Tras su paso por Venecia, Bugonia tendrá un estreno limitado en Estados Unidos y Canadá el 24 de octubre de este año, antes de su lanzamiento nacional el 31 del mismo mes. En México llegará a salas el 13 de noviembre.