Espectáculos La Casa de los Famosos México Famosos Taylor Swift

recibe ovación

La nueva película de Yorgos Lanthimos es reconocida en el Festival Internacional de Cine de Venecia

daniela l. almaguer

Una gran ovación fue lo que recibió la nueva película del cineasta griego Yorgos Lanthimos, Bugonia, en su debut ayer jueves en la competencia oficial del Festival Internacional de Cine de Venecia, donde fue respaldada de inmediato por la crítica: en su estreno ya cuenta con una calificación perfecta de 100 % en Rotten Tomatoes.

El filme, un remake de la surcoreana "Save the Green Planet!" (2003), escrito por Will Tracy, guionista de The Menu y Succession, cuenta la historia de Michelle (Emma Stone), una exitosa ejecutiva secuestrada por un empleado de su compañía (Jesse Plemons), convencido de que ella es un extraterrestre que planea destruir la Tierra. Lo que inicia como una comedia conspiranoica evoluciona hacia un relato oscuro sobre violencia, poder y las tensiones de la sociedad contemporánea.

En conferencia de prensa, Lanthimos explicó que el filme busca reflejar los dilemas actuales de la humanidad. "Desafortunadamente mucha de la distopía de este filme no es ficticia, refleja el mundo real. La tecnología, la inteligencia artificial, el cambio climático, las guerras, la gente se pregunta si vamos en el camino correcto", dijo el cineasta.

El realizador, que en 2023 obtuvo el León de Oro con Poor Things, subrayó que su intención es provocar reflexión. "La humanidad se enfrenta a un ajuste de cuentas muy pronto. La gente necesita elegir el camino correcto, de lo contrario no sé cuánto tiempo nos queda".

EMMA STONE, SU MUSA


Emma Stone vuelve al mundo de Lanthimos tras su participación en La favorita y Poor Things, como una verdadera musa del director. En su intervención, la actriz declaró que "cree en los extraterrestres", inspirada en la filosofía del astrónomo Carl Sagan. También reflexionó sobre la dificultad de conocer realmente a las personas en la era digital. "Estamos en una época en la que es difícil saber con quién te relacionas, ¿Cómo podrías saber que yo no soy una extraterrestre?", bromeó.


Por su parte, Jesse Plemons advirtió sobre la crudeza de la cinta. "Quizá no sea la más adecuada para quienes no toleran la violencia, pero no podemos cerrar los ojos a lo que nos incomoda. Es un riesgo necesario".


BIEN RECIBIDA POR LA CRÍTICA


El público de la Mostra aplaudió con entusiasmo la proyección, consolidando a Bugonia como una de las películas más comentadas del certamen. Críticos internacionales ya perfilan a Emma Stone como candidata al Oscar, en una producción que combina entretenimiento y reflexión social.


Tras su paso por Venecia, Bugonia tendrá un estreno limitado en Estados Unidos y Canadá el 24 de octubre de este año, antes de su lanzamiento nacional el 31 del mismo mes. En México llegará a salas el 13 de noviembre.


               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Espectáculos

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: 

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Espectáculos
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2410127

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx