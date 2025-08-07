Policiaca FALLECIMIENTOS INCENDIOS ACCIDENTES VIALES SEGURIDAD Robos

Recibe machetazo tras reñir con un vecino en la colonia Las Teresitas

Fue trasladado al Hospital General de Saltillo, a fin de ser valorado por el médico especialista

ISABEL AMPUDIA

Tras viejas rencillas, un hombre terminó con un machetazo en una de sus piernas la tarde del jueves, por lo que fue trasladado por familiares a una Estación de Bomberos al sur de Saltillo, para posteriormente ser trasladado a un nosocomio.

De acuerdo con las primeras investigaciones, Alejandro de 37 años de edad, quien tras reñir con un vecino en la calle Aguacali en la colonia Las Teresitas, este último lo agredió con un machete en su pierna izquierda.

Familiares lo abordaron de inmediato a su vehículo particular, y lo trasladaron a la Estación Sur de Bomberos Saltillo ubicada en la colonia 26 marzo, donde le brindaron los primeros auxilios.

Paramédicos de Cruz Roja también se dieron cita en el lugar, quienes trasladaron al Hospital General de Saltillo, a fin de ser valorado por el médico especialista, quien habría de determinar la gravedad de la lesión, ademas de suturar.


               
               


               

               
               

               
               
               
Escrito en: Saltillo riñas lesionados colonia Las Teresitas

               


