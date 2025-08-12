Gómez Palacio y Lerdo Recolección de basura DIF Gómez Palacio CFE Gómez Palacio Lerdo

Recibe alcalde de Lerdo a medallistas de Olimpiada Nacional 2025

Los atletas obtuvieron dos medallas de bronce para el estado de Durango

DIANA GONZÁLEZ

El alcalde, Homero Martínez Cabrera, recibió en su despacho a los medallistas lerdenses que participaron en los Juegos Nacionales Conade 2025, en las disciplinas de taekwondo y boxeo, donde obtuvieron dos medallas de bronce para el estado de Durango.

Acompañado por el director del Instituto Municipal del Deporte, Jesús Balderas Antuna, el alcalde felicitó personalmente a los jóvenes por su destacada actuación, así como a sus entrenadores por el trabajo realizado para alcanzar este logro.

Los galardonados son: Miguel Ángel Lira Mora, de 15 años, originario de Ciudad Lerdo, quien obtuvo medalla de bronce en la categoría 52 kg de boxeo, bajo la instrucción del profesor Ángel Mora; y Samuel Gurrola Cervantes, medalla de bronce en taekwondo, categoría infantil varonil de más de 54 kg, entrenado por el profesor Jesús Félix Sifuentes.

El edil destacó que estos resultados son un ejemplo del compromiso de los deportistas, sus familias y entrenadores, subrayando la importancia de impulsar a la niñez y juventud a practicar una disciplina deportiva que les inculque valores como la responsabilidad y el compromiso, además de alejarlos de conductas de riesgo.

Martínez Cabrera declaró que el Gobierno Municipal ha respaldado en diversas ocasiones a los atletas de Lerdo, refrendando su apoyo para que continúen desarrollándose en el ámbito deportivo "y poniendo en alto el nombre del municipio", dijo.


               
               


               

               
               

               
               
               
Escrito en: Lerdo Juegos Nacionales CONADE 2025

               


