¿Rechazó a Cristiano Ronaldo? Santiago Giménez habría recibido una oferta de Al-Nassr antes que Milán

Giménez habría preferido jugar al máximo nivel en un equipo de la Serie A.

Santiago Giménez se encuentra viviendo una nueva etapa en su carrera específicamente en la Serie A de Italia, no obstante, su más reciente y último compromiso de Champions League contra Feyenoord no terminó de la mejor manera, pues el nuevo club del delantero mexicano fue eliminado de la competencia por su ex equipo.

De igual manera, Giménez ha sido determinante desde el primer partido, pues el exjugador de Cruz Azul convirtió un gol en la Champions League e igualmente en su debut con los rojinegros.

Su salida de Feyenoord trajo consigo que Stephano Carrillo, canterano de Santos Laguna, hiciera su llegada a Países Bajos para ser el nuevo delantero del equipo, mientras tanto, Santiago Giménez disfruta su estancia en Italia aunque pudo haber sido diferente.

¿Santiago Giménez iba a llegar al Al-Nassr?

Con información de Alejandro Gómez del medio "Récord", el conjunto donde actualmente milita Cristiano Ronaldo, Al-Nassr, lanzó una oferta a Santiago Giménez para que su llegada se concretara a Arabia Saudita con un salario mayor al que le ofrecían en Italia, incluso, esta oferta fue hecha antes que el Milán.

No obstante, la negativa de Giménez fue escuchada por sus representantes, a quienes les pidió que priorizaran su llegada al club de la Serie A ya que su objetivo era jugar al máximo nivel en una liga competitiva.

Tras negarse a ir a Arabia Saudita, Al-Nassr tomó la decisión de sustituirlo con el delantero colombiano Jhon Durán, jugador que estaba en la Premier League con el Aston Villa y el cual sumaba 12 goles en la presente campaña.