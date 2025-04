Rechazan dar datos en censo Casa por Casa para recorridos de profesionales de la salud

Médicos y enfermeras que se han sumado al Censo Casa por Casa, se han topado con la negativa de los ciudadanos, quienes en su mayoría se niegan a dar información y sobre todo, proporcionar documentación, como su credencial de elector o del Inapam, hecho que ha complicado los recorridos de estos profesionales de la salud, quienes son acompañados por Servidores de la Nación.

Fue a finales del mes de marzo, que se informó que el personal de Salud Bienestar (Pesabi) se había sumado a esta tarea, a fin de concluir a la brevedad, pues para entonces se tenía un avance del 60 por ciento, solo en la zona 02 con cabecera en Gómez Palacio.

Alicia López Saucedo, es enfermera y ahora forma parte del Personal de Salud. Con 12 años de experiencia, ahora se ha dedicado a recorrer las calles del Centro de Gómez Palacio, para censar a los beneficiarios de la Pensión para Adultos Mayores y Personas con Discapacidad , trabajo que ha sido de los más complicados sobre todo por el trato que han recibido.

"A mí se me hace un poco difícil y pesado porque unas personas aceptan, y otras no, la mayoría no. Dicen que no, que no tienen tiempo o por una u otra cosa te rechazan", dijo la joven mujer.

La desconfianza se hace presente cuando a los entrevistados se les solicita la credencial de elector o del Inapam, para obtener algunos de sus datos. "Piensan que harán mal uso", dijo la enfermera.

Alicia, quien laboraba con un médico particular en el municipio de Francisco I. Madero, Coahuila, dada la cercanía con su hogar, pues vive en el ejido Luján, de Gómez Palacio.

El sueldo fue uno de los atractivos que despertaron su interés , por lo que no dudo en atender la convocatoria que lanzó el Gobierno Federal.

Aseguró que los 17 mil pesos que reciben de manera mensual hacen que valga la pena viajar más de una hora y media desde Luján, para llegar a tiempo a la subdelegación de Bienestar ubicada en Lerdo, y comenzar a recorrer las principales calles y avenidas del sector Centro de Gómez Palacio.

Aun desconocen cuánto tiempo habrán de laborar con el censo Casa por Casa.