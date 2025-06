Rechaza CSP alentar protestas

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que es "completamente falso" que haya "alentado" las protestas contra las redadas migratorias en Los Ángeles, como acusó la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem.

En un acto del presidente Donald Trump en la Oficina Oval, en la Casa Blanca, Noem dijo que la Presidenta "salió y alentó más protestas en Los Ángeles, y la condeno por eso".

Recalcó que Sheinbaum "no debería estar alentando las protestas violentas", tras indicar que la gente "tiene derecho a la protesta pacífica", pero "la violencia que estamos viendo no es aceptable, no va a ocurrir en Estados Unidos".

Más tarde, la Mandataria mexicana expresó en sus redes sociales que Noem, equivocadamente, mencionó que ella alentó las protestas violentas en Los Ángeles. Confió además en que se resolverá este "malentendido". "Le informo que es absolutamente falso", respondió Sheinbaum Pardo al compartir un video de las declaraciones que hizo el lunes en su conferencia matutina en Palacio Nacional.

"Claramente condeno las manifestaciones violentas. Siempre hemos estado en contra de ello y más ahora desde la alta responsabilidad que represento. Por otro lado, nuestra posición es y seguirá siendo la defensa de las y los mexicanos honestos, trabajadores, que ayudan a la economía de los Estados Unidos y a sus familias en México.

"Estoy segura que el diálogo y el respeto son la mejor vía de entendimiento entre nuestros pueblos y nuestras naciones y que este malentendido se aclarará", dijo la Presidenta de México.

La condena emitida por Noem se dio a conocer luego de que se viralizara un video en el que Sheinbaum habla de movilizarse, pero en el tema del impuesto a las remesas que quiere poner el gobierno de Estados Unidos. "Vamos a seguir informando porque, de ser necesario, nos vamos a movilizar, porque no queremos que haya impuestos a las remesas de nuestros paisanos de Estados Unidos a México", dijo el 24 de mayo.

Tras las declaraciones de Noem, se canceló la sesión extraordinaria de las comisiones de Relaciones Exteriores América del Norte, de Asuntos de la Frontera Norte y de Asuntos Migratorios del Senado, en la que se emitiría un pronunciamiento en defensa de los connacionales en EUA. Fuentes del Senado señalaron que la orden de cancelar provino del coordinador de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Adán Augusto López, quien explicó a los legisladores que la Cámara Alta debe ser muy cuidadosa con los pronunciamientos y cualquier expresión relacionada con los operativos de las fuerzas federales estadounidenses en Los Ángeles.

Sheinbaum, quien descartó que haya más mexicanos detenidos en las redadas, rechazó las manifestaciones con violencia. Cuestionada sobre imágenes de personas que se manifestaban con violencia portando la bandera mexicana y otros elementos como playeras de la selección mexicana, la Presidenta expresó que "lo importante es que no haya acciones violentas" y "no sabemos además qué tanta provocación hubo".