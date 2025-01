Rechaza Claudia Sheinbaum subordinación ante Estados Unidos

Al advertir que "nunca nos subordinamos", la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que en la relación con Estados Unidos siempre se tendrá la frente en alto, pues México es un país libre, independiente y soberano.

"Como lo he dicho, nos coordinamos, colaboramos, pero nunca nos subordinamos", aseguró la Presidenta durante su informe en el Zócalo con motivo de sus primeros 100 días de administración y donde congregó a 350 mil personas a las que también afirmó que no regresará el neoliberalismo.

En compañía de su gabinete federal y de gobernadores de Morena y de oposición, explicó que con EUA se han vivido momentos muy dolorosos en nuestra historia, pero resaltó también buenos ejemplos de respeto a las soberanías de ambos países, por ejemplo cuando Benito Juárez recibió ayuda de Abraham Lincoln en su lucha contra los invasores franceses y el respeto del presidente Franklin Delano Roosevelt a Lázaro Cárdenas, así como la colaboración del primer periodo del presidente Donald Trump con el hoy expresidente López Obrador.

Ante el grito de "¡Presidenta!", aseguró que el tratado entre México, EUA y Canadá (T-MEC) ha beneficiado a los tres pueblos, "en particular por la sustitución de importaciones y la creación de empleo en las tres naciones". Agregó: "Desde esa firma se concibió que esa era la única opción para enfrentar con éxito la competencia que significa el avance económico y comercial de países asiáticos". En ese sentido, Sheinbaum Pardo comentó que su propuesta es que no solo América del Norte, sino todo el continente americano, se pueda sumar al tratado comercial con Estados Unidos.

La Mandataria federal apuntó que por lo anterior se encuentra "convencida" de que la relación entre México y Estados Unidos será buena y de respeto, y que prevalecerá el diálogo.

Somos el principal socio comercial de Estados Unidos, dijo al destacar las reservas internacionales y que somos la décimo segunda economía mundial, tras destacar que los migrantes mexicanos que viven en EUA enviaron este 2024 en remesas por 65 mil millones de dólares.

Sheinbaum criticó a sus opositores y les dijo que no hay ninguna sorpresa que su gobierno defienda y continúe con el proyecto de nación que sentó el expresidente López Obrador pues siempre informó que continuaría con este legado y por ese motivo, dijo, millones de mexicanos dieron su voto para que se continuara con el segundo piso de la Cuarta Transformación.

Sheinbaum Pardo puntualizó que algunos deseaban "que no cumpliéramos con nuestro compromiso. No sé qué esperaban, ¿que dijera una cosa y actuara de otra forma?, ¿que me comprometiera en campaña con el pueblo y después lo traicionara? Pues se van a quedar con las ganas, porque nosotros, los que tenemos palabra, los que no mentimos, los que no robamos, no somos como ellos".