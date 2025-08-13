Recarpetean calles en colonias de Torreón

Se llevan a cabo trabajos de recarpeteo y pavimentación en diversas colonias de la ciudad, como parte de las acciones a cargo de la Dirección de Obras Públicas.

El titular de la dependencia, Juan Adolfo Von Bertrab Saracho dio a conocer que una de las calles atendidas es la Chihuahua, de la colonia Santiago Ramírez, en atención a las peticiones de los vecinos de ese sector.

También se construyó pavimentación asfáltica en la calle Lago Capulines, entre las calles Laguna Viesca y Laguna de Texcoco, en la colonia Ojo de Agua, beneficiando directamente a los vecinos, con el objetivo de ofrecer vialidades más seguras, duraderas y funcionales para la ciudadanía.

“Estas labores contribuyen al orden de la ciudad, y también representan una mejora directa en la calidad de vida de los ciudadanos. Calles en buen estado permiten una circulación más fluida, reducen el desgaste vehicular y aumentan la seguridad, tanto para conductores como para peatones”, mencionó el titular de Obras Públicas.

Además, dijo que una infraestructura vial sólida impulsa el desarrollo económico y social de las colonias, al facilitar el acceso a servicios, escuelas y centros de trabajo.

Von Bertrab Saracho reiteró que estas acciones forman parte del compromiso de la Administración Municipal por seguir mejorando la infraestructura vial de Torreón, facilitando la movilidad ordenada y brindando mayor seguridad.