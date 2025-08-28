Reanuda batalla UL ante Jalisco

- Los Algodoneros del Unión Laguna se jugarán la vida por tercer juego consecutivo, aunque tienen el ánimo por las nubes luego de una épica victoria, al recibir a los Charros de Jalisco en el Estadio de la Revolución, donde la voz de "Playball" se escuchará a las 19:30 horas.

Tras sufrir dolorosas derrotas en los tres primeros juegos de la Serie de Zona, el equipo Guinda logró reponerse para lograr dos triunfos que lo pusieron en la pelea por este compromiso pactado a ganar 4 de 7 duelos, pero además, le sirvieron para obligar el regreso a Torreón, donde los aficionados llenarán el inmueble de la avenida Juárez, para hacer su parte en el apoyo a su equipo. Aunque Unión Laguna está "contra la pared", a un juego de quedar eliminado, el momento anímico parece estar de su lado, luego de sobrevivir a un juego en el que estaba a 5 outs de quedar fuera, para obtener un triunfo que será de los más recordados en los 85 años de historia de la franquicia.

QUE PESE LA CASA

Ante sus aficionados, el Unión Laguna luchará por llevar la serie al máximo de 7 juegos, en un duelo que promete emociones y dramatismo, frente a los Charros que peligran con desperdiciar una ventaja sólida de 3 victorias. No ha tenido su mejor rendimiento en casa el equipo lagunero durante los actuales playoffs, pues acumulan 2 victorias y 3 derrotas, mientras que como visitantes ostentan récord positivo de 4 ganados y 2 perdidos; de loas 3 derrotas que tienen en Torreón, los Guindas han sido víctimas de los Charros en 2 ocasiones, por lo que hoy es indispensable quitarse ese dominio en contra, para no sufrir su cuarta eliminación de playoffs consecutivos, en su propia casa.

A lo largo de su historia, el Unión Laguna ha logrado clasificarse a la segunda ronda de playoffs, hoy llamada "Serie de Zona", en 8 ocasiones, con saldo de 5 veces como equipo ganador y las restantes 3 ha sido el derrotado, la más reciente fue el año pasado, cuando cayó a manos de los Tecolotes de los Dos Laredos, por 4 juegos a 1. Esa eliminación en La Laguna, se sumó a las de 2022, otra vez a manos de los Tecos en primer playoff, y la de 2023 en Serie del Rey frente a Puebla, todas ante el público lagunero.

LANZADORES

Para esta tarde, la confianza del mánager José Offerman recaerá en el brazo derecho del estadounidense Grant Gavin, quien enfrentará a la ofensiva por los Charros por segunda ocasión en los actuales playoffs, luego de que el pasado domingo 24 se fue sin decisión, al lanzar apenas 2 entradas de 2 imparables, pero apareció la lluvia. Por los jalicienses, el abridor anunciado es el derecho Luis Iván Rodríguez, quien hace justamente una semana le lanzó a los Guindas 5 innings de apenas 4 hits y 1 carrera, para llevarse la victoria.

En cuanto a la ofensiva, los Algodoneros necesitan recuperar a bates que estuvieron apagados durante la estadía en Zapopan, Jalisco, como el caso del exligamayorista Jonathan Schoop, quien en esos tres juegos bateó apenas un hit en 11 turnos al bate, con 2 bases por bolas. Pero además, Didi Gregorius se fue en blanco en Jalisco, en 11 oportunidades, con 3 pasaportes, mientras que Nick Torres lo pasó mal, con solamente un imparable en 13 visitas a la caja de bateo; se trata de elementos que conforman la parte medular del orden al bate, que deberán recuperarse esta misma noche, para que los Guindas tengan mayores oportunidades de ganar y llevar la serie a lo máximo.