Realizan simulacros de incendios en bares

Con el objetivo de fortalecer la prevención y mejorar los tiempos de respuesta ante emergencias, la Coordinación de Protección Civil del Estado en la Región Laguna puso en marcha una serie de simulacros en bares ubicados en el corredor de La Morelos. Claudia Verónica González Díaz, coordinadora regional de Protección Civil, informó que a partir de esta semana se realizarán dos simulacros por semana en distintos establecimientos de la zona.

“Esto es con el motivo de iniciar la prevención en cualquier tipo de incidencia que se llegue a presentar y estar preparados. La política pública del gobernador Manolo Jiménez es promover la prevención en el tema de protección”, explicó la funcionaria.

Los primeros ejercicios se llevaron a cabo en los bares El Despecho y Cantina Morelos, bajo la hipótesis de un incendio en las cocinas.

Tras la activación de la alarma, se procedió a la evacuación de clientes y trabajadores, además de la llamada a los Bomberos para atender el supuesto siniestro.

González Díaz detalló que este tipo de prácticas permite detectar fallas y corregirlas: “Se analiza cada parte del simulacro: el tiempo de respuesta, si tenían chalecos, botiquines, extinguidores.

Después se hace una reunión con los asesores, quienes nos indican qué aspectos se deben fortalecer. La intención es que cada vez más bares se sumen y, en el mes de los simulacros, realizarlos con la presencia de comensales en horario normal”.

En cuanto a incidentes reales, señaló que en lo que va del año no se han registrado incendios en cocinas de bares de la zona, salvo un hecho ocurrido en el bar El Vértigo, donde el fuego inició en una bodega.

Finalmente, reiteró que se busca que cada establecimiento realice al menos siete simulacros como parte de su plan de contingencia, con capacitación avalada por la autoridad estatal.