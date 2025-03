Realizan segunda marcha del 8M en Matamoros; recuerdan a las víctimas de feminicidio

También en el municipio de Matamoros las mujeres salieron a las calles para exigir un alto a la violencia en todas sus formas y para recordar a esas víctimas de feminicidio de esta ciudad desde los más recientes hasta los de hace décadas.

Ataviadas de negro y el morado, que representa el movimiento feminista y que recuerda a las 129 trabajadoras de una fábrica textil en Estados Unidos en 1908 y que murieron en llamas, fue como se congregaron en el crucero de calzada Lázaro Cárdenas y bulevar José Santos Valdés.

“Porque cada ciudad tienes sus necesidades, Torreón tiene sus necesidades, las mujeres de Gómez tiene sus necesidades y nosotros necesitamos que se visibilice porque ya han pasado feminicidios”, comentaron las organizadoras previo a la salida.

Mujeres y niñas se unieron poco a poco. Algunas de las pequeñas portando unas alas con la leyenda: “Nos sembraron miedo, nos crecieron alas”, que se desprende de la canción “Sin Miedo” de la Lagunera, Vivir Quintana, originaria de Francisco I. Madero.

Otras más llevaron sus carteles con frase como: “Las niñas no se tocan”; “Se te pone grandota cuando acosas, pero bien chiquita cuando te delatan”, “Hoy no están todas nuestras voces porque desde la tumba no se puede gritar”; “Marcho hoy con mi hermana, para no marchar mañana por ella”, entre otras.

Fue poco antes de las 18:00 horas, que el contingente conformado poco más de 50 mujeres y menores comenzó su recorrido por el bulevar Santos Valdés rumbo a la zona comercial de Matamoros. Los comerciantes y ciudadanos de a pie, no dudaron en detenerse para observar a detalle el movimiento, que por segunda ocasión “toma” las calles de la ciudad.

“Señor, señora no sea indiferente, matan a las mujeres en la cara de la gente”, “Ni una más, ni una más, ni una asesinada más”, fueron algunas de las consignas que se hicieron escuchar en su recorrido”.

Mientras al contingente avanzaba y se iban sumando más mujeres de todas las edades, en la Presidencia Municipal al menos nueve elementos femeninos resguardaban la Presidencia Municipal y en la Plaza Principal, se pudo a ver a varios elementos más, rondando el lugar.

Fue hasta casi las 19:00 horas, que la movilización llegó a la Presidencia Municipal de forma pacífica sin dejar de entonar sus consignas.

Como cierre, integrantes de la Colectiva Fuimos Todas, dieron lectura a su pronunciamiento, así como un pase de lista de todas aquellas mujeres víctimas de feminicidio de este municipio.

“Nos mantendremos en constante alerta denunciando, visibilizando y exigiendo justicia. No daremos ni un paso atrás hasta erradicar la violencia de género en nuestro municipio… Los lamentables feminicidios del presente año, son solo una pequeña cifra de los que existen y que ni siquiera se mencionan ante la sociedad...”.

Entre las exigencias que se realizaron está: el llamado a la Cámara de Diputados y al Congreso Local, para que se legisle los delitos graves cometidos por menores de edad sean juzgados como adultos. Garantizar el orden, el bien común. Velar por el respeto de las libertades y los derechos. A las autoridades municipales, más seguridad, capacitación y sensibilización con perspectiva de género a sus cuerpos policíacos y primeros respondientes.

Al hizo un pase de lista de aquellas víctimas de feminicidio. Ilse Ivonne, asesinada el 11 de junio de 2021; Ángela Alejandra, asesinada 4 de julio de 2023; Cecilia, asesinada en septiembre de 2021; Gabriela, asesinada en diciembre de 2015, Chayito Berlanga, asesinada hace más de 40 años; Mili, asesinada a sus dos años de edad en mayo de 2019.