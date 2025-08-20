Realizan inversión de 600 millones de pesos en Infraestructura en Lerdo

Durante la administración del alcalde, Homero Martínez Cabrera, se alcanzó una inversión de 600 millones de pesos en infraestructura municipal, una cifra sin precedente en el municipio, destinada a mejoras en los servicios, rescate de espacios públicos y fortalecimiento de la infraestructura deportiva, de salud, educativa y de seguridad en el municipio.

Entre los proyectos más destacados se encuentra la construcción del Polideportivo, con una inversión de 16.3 millones de pesos, equipado con áreas modernas para el fomento del deporte. Asimismo, se edificó el Complejo Deportivo Sacramento, con una inversión de 5.5 millones de pesos, en conjunto con el Gobierno del Estado, mejorando las instalaciones de la colonia César G. Meraz.

El Parque Victoria se remodeló integralmente con una inversión de 13 millones de pesos. También se amplió el área de Street Gym, con 1.5 millones de pesos adicionales. Se rehabilitó la Plazuela Benito Juárez con 3.5 millones de pesos, al igual que la Plaza de la colonia 5 de Mayo y la Plaza Principal de Ciudad Juárez, brindando a las familias lugares dignos de encuentro y convivencia.

Se construyeron 16 domos y canchas de usos múltiples en plazas, escuelas y parques públicos de comunidades como Monterrey, Álvaro Obregón, La Loma, Margarito Machado, La Carpa, La Torreña, César G. Meraz, Vicente Suárez, El Refugio, Sapioriz, Villa Juárez y León Guzmán. En comunidades como El Huarache, La Laguneta, Estación Río Nazas, Los Ángeles, Las Cuevas, El Sacrificio y Villa de Guadalupe, también se entregaron canchas de usos múltiples, garantizando espacios dignos para la práctica deportiva y cultural.

Se construyó un Centro Comunitario en Villa Juan E. García con una inversión de 4.8 millones de pesos, así como la Presidencia de Villa La Loma y un centro comunitario en esta misma localidad.

En materia de seguridad, se construyó el nuevo edificio de Protección Civil y Bomberos, con una inversión de 7.2 millones de pesos, el Complejo de Seguridad – Vialidad, que alberga el nuevo corralón municipal y el Sistema Municipal de Monitoreo y Vigilancia (SIMOM), operativo las 24 horas del día.

En salud, se edificó el Centro de Salud en el Ejido Seis de Enero, con una inversión de 2.5 millones de pesos, y se rehabilitó la Clínica de Salud Municipal. Se inauguró el Refugio Temporal para Mujeres Víctimas de Violencia, operado por el Instituto Municipal de la Mujer, con servicios de atención integral.

El DIF Municipal también fue fortalecido con la rehabilitación de su edificio central y la reubicación de la Unidad Básica de Rehabilitación, y la ampliación de la Procuraduría para la Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y Adultos Mayores.

El taller municipal fue rehabilitado con 5.5 millones de pesos para mejorar la atención a las unidades oficiales, mientras que el Corralón Municipal de Servicios Públicos dignificó el trabajo de recolección de basura.

En cuanto al Sistema de Agua Potable y Alcantarillado (Sapal) se construyeron dos nuevos edificios: el central, el módulo de pagos en León Guzmán y el centro multipago en Bulevar Las Cruces, con una inversión conjunta de más de 12 millones de pesos.

Se gestionó la construcción del CECYTED en La Loma y el telebachillerato en el ejido 21 de Marzo, brindando nuevas oportunidades académicas a jóvenes lerdenses.

Otras obras relevantes en materia de atención ciudadana son la construcción de las Unidades Administrativas de Jurídico y Catastro, y de San Isidro donde ahora se concentran dependencias clave como Prevención Social, Instituto de la Juventud, Instituto de la Mujer, Instituto del Adulto Mayor, Instituto de Discapacidad, Reclutamiento e IMPLAN. Así como la remodelación del Skate Park San Isidro y la expansión del Panteón Municipal en beneficio de los habitantes de la zona, esta última obra abarcó la repavimentación e iluminación de las vialidades cercanas. Con estas obras, el Gobierno Municipal de Lerdo invirtió 600 millones de pesos.