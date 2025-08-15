Realizan Hole in One este viernes en Azul Talavera

Deportes Andrés Vaca FUTBOL Liga MX José Juan Macías Santos Laguna

Los honores correspondieron a Sergio Sada Bello

HUMBERTO VAZQUEZ FRAYRE

El campo de golf del Azul Talavera Country Club, fue testigo este viernes por la tarde, de otra de las hazañas en este deporte, al registrar un Hole in One.

Los honores correspondieron a Sergio Sada Bello, quien lo realizó en el hoyo 3, a una distancia de 128 yardas desde el tee de salida hasta la bandera roja colocada a la entrada del green.

Para el hoyo en uno, Sergio utilizó un fierro de 52 grados, teniendo como testigos de honor a Patricio Pérez Flores, Diego Hunter Uribe y Vadhir del carrito bar, que justamente pasaba en ese momento al realizarse el tiro perfecto.

