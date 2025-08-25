Policiaca Accidentes Accidentes viales narcomenudeo Policiaca Accidente vial

Coahuila

Realizan en Congreso de Coahuila conferencia "Derecho a la Salud: Una Responsabilidad Compartida"

ISABEL AMPUDIA

Saltillo, Coah.- Como parte del “Programa de Capacitación y Actualización en materia de Derechos Humanos, Género, Transversalización y No discriminación 2025”, este lunes en el Congreso del Estado se llevó a cabo la conferencia “Derecho a la Salud: Una Responsabilidad Compartida”.

Dicha capacitación, esta dirigida a las y los colaboradores con el fin de conocer el marco jurídico que garantiza el derecho a la salud, el autocuidado, entre otros aspectos claves sobre este tema.

Esta actividad se realizó el 21 y 25 de agosto por parte de la Unidad de Género del Congreso,  cuya titular es la maestra Laura Martínez Rivera; asimismo, la ponencia estuvo a cargo de la Dra. Adriana del Bosque Dávila con la participación de la Dra. Mónica Aguirre.

Durante la conferencia se abordaron temas como la equidad en el acceso a servicios médicos, los estándares nacionales e internacionales que promueven que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar; así como la corresponsabilidad entre gobierno, instituciones y ciudadanía.





               
               


               

               
               

               
               
               
