Reafirman coordinación municipio-estado en materia de seguridad

Durante la reunión semanal de seguridad se reafirmó el compromiso para trabajar coordinados gobierno municipal y estatal, con el fin de mantener el orden y la paz social en Torreón.

El secretario del Ayuntamiento, José Elías Ganem Guerrero presidió la sesión en ausencia del alcalde Román Alberto Cepeda González, y en esta ocasión se contó con la asistencia del general Edilberto Jasso Godoy, nuevo comandante del Mando Especial de La Laguna.

Por otro lado, Ganem Guerrero repasó con las corporaciones los operativos de seguridad para los eventos que habrá en la ciudad como el concierto de Shakira y en el Estadio Revolución, en los que se estima una afluencia de 25 mil, y 7 mil 500 personas, respectivamente.

Ganem destacó la coordinación y trabajo previo para garantizar que los asistentes disfruten de los eventos con orden y seguridad Vial.

Por otro lado, elementos del Grupo de Reacción Torreón (GRT) recibieron una constancia por el curso "Responsabilidad de los Servidores Públicos y Uso de la Fuerza", impartido por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila.